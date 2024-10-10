Michelin yıldızlı şef Angelo Sabatelli, İstanbul’da!

Gastronomi alanında en saygın mertebelerden Michelin yıldızına sahip olan İtalyan şef Angelo Sabatelli, ilk kez Türkiye’de olacak. Shangri-La Bosphorus, İstanbul’da yer alan Shangri-La Süit’te yalnızca iki gün boyunca kendisinin önemli tabaklarını hazırlayacak.

Apulya gastronomisinin ustası konumundaki şef Angelo Sabatelli, Puglia’nın geleneksel lezzetlerini kendi yorumu ile sunmasıyla ünlü. Sabatelli, bu iki günde 8 aşamalı bir menü sunacak.

Menüde, çocukluk anılarına dayanan ve babasına ithaf ettiği olgunlaşmış lahana, hardal, bal ve polen kombinasyonu gibi çağdaş dokunuşlarla zenginleştirilen özel yemekler yer alıyor. Her yemek, çıtır nohut unu bezesinden, balkabağı risottosu ile siyah trüf ve rokfor püreli dokunuşlara kadar lüks ve mütevazı malzemeler arasında uyum yaratma felsefesini yansıtıyor. Ayrıca, buğday kabuğunda pişirilmiş dana yanağı ve tonka fasulyesiyle harmanlanmış çağdaş tatlar da menüde yer alıyor. Şef Sabatelli’nin "İstanbul’da Bir Gece" adlı sürpriz sorbesi ve Sicilya’nın Cannoli’si, Napoli’nin Babà tatlısı ile tatlı kapanış yapılacak.