Mutluluk hormonunu doğal yollarla arttırmanın 8 yolu

Ruh halinizi yükseltmekle ilgileniyor musunuz? O zaman endorfinlerden bahsetmenin zamanı geldi. Sinir sistemi tarafından doğal olarak üretilen bu kimyasallar, kelimenin tam anlamıyla olumlu duygular yaratırken, ağrı ve stresle başa çıkmamıza yardımcı olur. Ancak günlük yaşamınızda endorfinleri doğal olarak artırmak veya serbest bırakmak için yapabileceğiniz küçük şeyler olduğunu biliyor muydunuz?

Sakinleştirici ve sakinleştirici etkileri olan bu kimyasallar, ödül döngüsüyle (veya bize ödüllendirici gelen günlük eylemlerle) bağlantılıdır. Yeme, içme, seks ve hatta egzersiz bile endorfinin gelişiminde büyük rol oynuyor. İşte bilime ve uzmanlara göre endorfini artırmak için yapabileceğiniz sekiz sağlıklı şey ve bunların neden önemli olduğu...

1. Egzersiz yapmak

Eğer "koşucunun zirvesi" terimini daha önce duyduysanız, bu sadece koşmanın getirdiği bir başarı duygusu değildir. Ünlü "koşucu sarhoşluğu", söz konusu fiziksel aktivite sırasında salınan ani bir endorfin patlaması yaşayabileceğiniz bir koşudan (ve diğer egzersiz türlerinden) kaynaklanır.

Bu kısa süreli, coşkulu durum, vücudunuzun bir takım değişikliklere uğramasına neden olan yoğun fiziksel egzersiz sonrasında meydana gelir . Nefesiniz ağırlaştıkça nabzınız hızlanır ve kalbinizin daha fazla pompalanmasına neden olur, böylece oksijenli kan kaslarınıza ve beyninize taşınır.

Ancak bu büyük endorfin artışı için yalnızca koşmaya bakmayın: tenis, yüzme egzersizleri de harika seçimlerdir. Sertifikalı güç ve kondisyon uzmanı Seth Forman, "Egzersizin, özellikle de direnç antrenmanının endorfin salınımını arttırdığı bir sır değil" diye açıklıyor . "Egzersiz sırasında vücudun salgıladığı bu hormonlar duygusal stresi azaltmaya yardımcı olabilir, doğal bir anti-inflamatuar görevi görebilir, ağrıyı dindirebilir ve sadece kendinizi iyi hissetmenize neden olabilir."

2. Gülmek

Birçoğumuz "kahkaha en iyi ilaçtır" şeklindeki eski deyimi duymuşuzdur. Çünkü güzel bir kahkaha aslında endorfin salınımını tetikleyebilir. Kahkaha oksijen açısından zengin havayı daha fazla solumamıza yardımcı olduğundan, kalbimizi, ciğerlerimizi ve kaslarımızı anında harekete geçiririz, dolayısıyla iyi hissettiren endorfin üretimini teşvik ederiz.2İşte karşınızda: Her gün yürekten gülmenin yollarını bulun.

3. Seks yapmak

Fiziksel aktivite ve egzersiz gibi seks de endorfin seviyesini doğal olarak artırma konusunda aynı güce sahiptir. Bu, kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olan ve aynı zamanda ağrı giderici özellikler yaratan "ödül devresinin" bir parçasıdır. Seks ve fiziksel yakınlık genellikle ruh halinizi artırabilecek, rahatlamanıza yardımcı olabilecek ve duygusal yakınlık ve memnuniyet duygusu yaratabilecek doğal ağrı kesiciler olarak görülür. Bu özellikle önemli miktarda endorfinin salındığı orgazm sırasında geçerlidir.

4. Akupunktur

Evet, eski Çin tıbbı akupunktur tekniği vücuda ince iğneler batırmayı içerir ve aslında endorfin salınımını uyarabilir. Yüzyıllar boyunca geleneksel uygulama, kronik ağrıdan baş ağrısına, soğuk algınlığından alerjiye kadar çeşitli sorunları hafifletmek için kullanılmıştır.

Araştırmalar akupunkturun endorfin salınımını hızlandırdığını, dolayısıyla acıyla mücadele etmemize, stresi azaltmamıza ve arzuladığımız güzel duyguları daha fazla yaratmamıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Pediatri hekimliği yapan ve öğrencilere mentorluk yapan Leann Poston , "Akupunktur, endorfin düzeylerini artırır ve ağrı hissi ile ilişkili bir beyin kimyasalı olan norepinefrini azaltır" diyor .

5. Müzik dinlemek

Müziğin sizi tam anlamıyla mutlu edebileceğini biliyor muydunuz? En sevdiğiniz şarkıyı dinlediyseniz ve kendinizi anında iyi hissettiyseniz, bu fenomenin arkasında bir bilim var demektir. Araştırmalar müziğin endorfin akışını artırma gücüne sahip olduğunu, dolayısıyla zevk ve ödül duygularını uyardığını destekliyor.

Ancak endorfini artıran yalnızca müziğin kendisi değildir: Şarkı söylemek, dans etmek ve davul çalmak gibi müzikle bağlantılı yaratıcı sanatlar da endorfini tetikleyebilir. Favori şarkı listenizde dans etmek ve şarkı söylemek için bir neden daha!

6. Lavanta kokusu

Esansiyel yağ aromaları çeşitli ihtiyaçlar için kullanılır. Stres gidermeden iyi uykuyu teşvik etmeye kadar, uçucu yağların faydaları görünüşte evrenseldir. Ancak esansiyel yağ aromalarını, özellikle de lavanta kokularını koklamanın şaşırtıcı avantajlarından biri, endorfinleri artırma yeteneğidir.

Yeni araştırmalar lavanta kokusunun endorfin salınımını teşvik eden doğal bir araç olduğuna işaret ediyor. Zihni ve bedeni sakinleştirerek lavanta, diğer şeylerin yanı sıra rahatlamamıza, uykuya dalmamıza ve stresle başa çıkmamıza yardımcı olan iyi hissettiren özellikleri uyarır.

7. Masaj yaptırmak

Rahatlamak için sıklıkla masajlara başvuruyoruz. Ancak bu şımartıcı tedavi sadece gevşememize ve stresten kurtulmamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda endorfin salınımını da tetikleyebilir.

Psikolog Elizabeth Lombardo, "Masaj tedavisi stresi hafifletmeye ve kronik ağrı ve yorgunluk gibi fiziksel sağlık sorunlarının semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir" diye açıklıyor . "Bu avantajlar, endorfinler de dahil olmak üzere çeşitli hormonların salınmasıyla bağlantılıdır."

8. Bitter Çikolata Yemek

Bitter çikolatayı bu kadar çok sevmemizin bir nedeni var ve bu sadece tadı için değil. Bitter çikolata, beynin bizi iyi hissettiren endorfin ve kimyasalları salgılamasına neden olan özel bileşikler içerir. Bu yarı-tatlı ikram endorfin üretimini uyararak haz duygusu yaratır. Dolayısıyla bir dahaki sefere canınız bir parça bitter çikolata çektiğinde, bilime göre bunun sizi gerçekten mutlu edebileceğini unutmayın.