Nejat İşler İstanbul'a getirildi

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Nejat İşler, bu sabah ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Ortakent-Yahşi Beldesi'nde özel hastanede yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisi sürdürülen sinema ve tiyatro oyuncusu Nejat İşler, bugün saat 07.30'da ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ambulansa alınan Nejat İşler polis eskortu eşliğinde Maslak'taki Acıbadem Hastanesine getirildi. Aynı anda iki ambulans hastaneye giriş yaptı.

Gazetecilerin beklediği acil servisin önüne giden ambulans boş çıktı. Nejat İşler'i taşıyan ambulans ise arka otoparktan hastaneye girdi. İşler, sedyeyle otopark içinden yatacağı yoğun

bakım ünitesine çıkarıldı.



Nejat İşler'in tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nin başhekimi Aydın Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, sanatçının, ailesinin isteği üzerine Maslak Acıbadem Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi. Açıklamada, "Nejat İşler'in transferi İstanbul'da yaşayan ailesinin isteği üzerine gündeme geldi. Ancak İşler'in hastalığının kritik bir evrede olması ve hayati riskinin yüksekliği nedeniyle transferin olumsuz sonuçlara yol açabileceği göz önüne alınarak bugüne kadar yapılmamıştı. Geçirdiğimiz beş gün içinde hastanemizde uygulanan yoğun bakım destek tedavileri sonucunda sanatçının klinik ve laboratuvar belirtilerinde yaşanan olumlu gelişmeler, bugün itibariyle transferi mümkün kılmıştır" denildi.



(DHA)