Nobel Kimya Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aziz Sancar, 40 yıldır DNA onarımı üzerinde çalışıyor.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kimya dalındaki Nobel ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aziz Sancar, 40 yıldırüzerinde büyük titizlikle çalıştığını söyledi.Konuyla ilgili 400'den fazla bilimsel makale yazdığını belirten Sancar, "Bu çalışmalar, Süleymaniye Camisi'ni inşa eder gibi taş üstüne taş koyarak oluşturuldu" diye konuştu. 33 yıldır North Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü'nde ders veren Prof. Dr. Sancar, Nobel ödülü sonrası çalışmalarına bütün hızıyla devam edeceğini ifade ederek, "Bilimin sonu yoktur. Araştırmalarımza devam edeceğiz" dedi. İlk başta tıp alanında Nobel beklediğini, ancak iki gün önce açıklanan ödüller arasında ismini görmediğini ifade eden Sancar, "Tıp alanında Nobel alacağımı bekliyordum. Tıp iki gün önce açıklanmıştı. Benim araştırmalarım tıp ile kimya arasında olduğu için kimyada verilmesi normaldir. Tıpta beklediğim için bu yıl verilmesini beklemiyordum" şeklinde konuştu.En son geçtiğimiz Mayıs ayında DNA onarım haritasını çizdiklerini belirten Türk bilim insanı, "DNA onarımı nasıl olur, onu keşfettik. DNA onarımında nerede dağ, nerede ova var. En son bunu keşfettik" şeklinde bilgi verdi. İlk ve ortaokulu Mardin'in Savur ilçesinde okuyan Nobel Ödüllü hoca, yaşadığı bölgede lise olmayınca zorunlu olarak Mardin merkeze taşınmış. Sancar, lise döneminde sınıflarında çok başarılı öğrenciler bulunduğunu ve çoğunun profesör olduğunu anlattı. İlk olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıfta okurken DNA'nın ne olduğunu öğrendiğini kaydeden Prof. Dr. Sancar, yapının çok ilgisini çektiğini, bu nedenle çalışmalarını bunun üzerine yoğunlaştırdığını ifade etti.1969 yılında Mardin''de doktorluk da yapan Sancar, kısa süre sonra tıp ve bilime katkıda bulunmak amacıyla ABD'ye geldiğini belirterek, "ABD'de bilimsel yönden zorluk yaşamadım. Daha çok sosyal konulara uyum sağlamada zorlandım" diye konuştu. Türk bilim adamı, bilimsel yönden çok eksiği olmadığı halde çok çalışarak büyük fedakarlıklar yaptığını ifade etti.Prof. Dr. Aziz Sancar, DNA onarımı konusunda dünyada binlerce bilim insanının çalıştığını, bunların arasından en önemli katkı sağlayan 3 kişinin arasına girmenin tatmin edici bir duygu olduğunu belirtti. "Nobel almakla memleketim için görevimi yaptığımı düşünüyorum" diyen Sancar'ın Türkiye'deki gençlere de tavsiyeleri var. Gençlerin çok karışık politik işlerle vakit geçirmeden bilim ve teknolojide eğitim görmesi gerektiğine dikkat çeken Sancar, "Hem memlekete hem de dünya ve insanlığa katkı sağlasınlar. O zaman Türkiye, Avrupa ve ABD ile dengeli olur" dedi. Güneydoğu'da özellikle kız çocukların okula gönderilmesi gerektiğinin altını çizen bilim insanı, ailelere kız çocuklarını okutmaları tavsiyesinde bulundu.(CİHAN)Fotoğraf: Reuters