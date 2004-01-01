Otoyol kenarında ölü bulundu

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Venezuela’da eski güzellik kraliçesi ve ünlü dizi oyuncusu Monica Spear ve İngiliz eşi bir otoyol kenarında ölü bulundu.

Çiftin arabasının lastiklerini patlatan hırsızların, zengin aileyi soymak için ateş açtıkları ortaya çıktı. Arabada bulunan beş yaşındaki kızları ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Ünlü dizi oyuncusunun acılı babası şiddete karşı birlik çağrısı yaptı: “Venezuela’daki şiddete son vermeliyiz. Böylesi olayların yaşanmaması gereken çok güzel bir ülkeyiz." Saldırı sonrası başlatılan soruşturmada şu ana kadar 7 şüpheli gözaltına alındı. 29 yaşındaki Monica Spear 2004’te Venezuela güzeli seçilmişti. Aşk-ı Memnu dizisinin Latin versiyonunda Bihter karakterini Bianca olarak canlandıran güzel oyuncu, ülkesinde büyük ün kazanmıştı.