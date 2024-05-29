Oturma odanızı aydınlatacak 8 fikir
Oturma odası söz konusu olduğunda genellikle insanlar pastel renkleri seçerler. Griler, bejler ve nötr renkler en çok tercih edilenlerdendir. Fakat bu size bir zaman sonra boğucu gelebilir. Peki, oturma odanızı nasıl aydınlatabilirsiniz? İşte size 8 fikir...
Oturma odanızdan sıkıldınız ve bir değişime mi gitmek istiyorsunuz? Siz de düşük riskli, canlı dokunuşlar ekleyerek kendi alanınızı tasarlayabilirsiniz. Burada beş uzman, oturma odanızı aydınlatmak için size uygun maliyetli en iyi ipuçlarını sunuyor. İşte sizin için en iyi 8 fikir...
1. Canlı Halılar
Halılar bir odaya doku, desen veya renk (bazen de üçü bir arada) katabilir. Yere bakın. Tek ihtiyacınız olan yeni bir halı ve işte, alanınız tamamen değişti.
2. Zıt Dokular ve Öğeler
Örneğin: Deri veya kadife bir kanepeniz varsa, alanın çoğunu kaplayan büyük boy doğal jüt veya sisal halıyı tercih edin. Daha sonra üstüne daha parlak ve daha küçük bir halı ekleyin. "Renkli halıyı oturma alanını topraklayacak şekilde ölçeklendirin. Sonra eğlenceli sanat eserleri ve metal vurgularla kontrast oluşturabilir ve aksesuarlar kullanabilirsiniz.