Rüyada asker görmek askerin üniformalı, rütbeli olması şöhret ve şan ile yorumlanmaktadır. Rüyasında askere gittiğini gören kişinin gerçek hayatta bazı problemler ile karşılaşacağına yorulmaktadır.

Rüyada asker olduğunu görmek; işe ile alakalı istekleri gerçekleşeceğine ve iş hayatında başarılı olacağına delalet eder. Şanslı olacağına ve iyi şeylerin başına geleceğine delalet etmektedir. Asker görmek aynı zamanda şeref ile tabir olunmaktadır.



Rüyada askerle konuşmak; rüya sahibi için güzel şeylerin olacağına işaret eder. Zor durumlarında yanında olacak olan arkadaşa, zafere ve kararlılığa işarettir.

Rüyada asker fotoğrafı görmek; rüya sahibinin aklında olan uzun zamandan beri yapmak istediği şeyler için adım atacağına ve bu sayede büyük başarılar elde edeceğine delalet eder. Şimdiye kadar ortaya koymuş olduğu bütün çabaları sayesinde iş dünyasında büyük bir yere sahip olacağına işaret etmektedir.

Rüyada asker arkadaşını görmek; bu rüya rüya sahibinin geçmişe karşı özlem duyduğuna işaret eder. Bazen tanıdığı akraba ve ya arkadaşları ile yan yana gelerek geçmişi yad edeceğine delalet eder. İşlerinin yolunda gitmesi şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada silahsız asker görmek; rüya asker gördünüz fakat askerin elinde silah yoksa yanınızda sizi iyi görünen kendini dost ve arkadaş gibi gösteren fakat öyle olmayan bir düşmanınız var demektir. Dost sandığınız kişi aslında sizin düşmanınızdır. Ayrıca bu kişiden zarar görebileceğinizden dolayı uzak durmanızda fayda vardır.

Rüyada asker kıyafeti görmek; sevdiği bir kişi ile gireceği işte karşılaşabileceği sorunları araştırmak isteyeceği bu sayedede karşılaşabileceği durumları hesaplayıp işe girip girmeme konusunda karar vereceğine delalet eder. İşlerinde başarılı olmaya ve başarılarından dolayı maddi anlamda kazançlara sahip olmaya işaret etmektedir.

Rüyada asker uğurlamak; rüyada sevdiğiniz bir kişiyi askere uğurladığınızı görmek problemlerin ortadan kalkacağına delalet eder. Asker uğurlamak ferahlık, bolluk ve bereket manasına gelmektedir.

Rüyada asker göndermek; ailenin bağlarının her geçen gün daha da kuvvetlenmesine delalet eden rüyalardan biridir. Tanıdığı birini askere gönderdiğini gören kişiyi mutlu günler bekler. Güzel günler görüleceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada silahlı asker görmek; elinde silahı olan bir asker görmek kısa süre içinde kırgın ve küs olduğunuz kişi ile barışacağınıza delalet eder. Karanlıkların aydınlığa döneceğine ve zor zamanların geride kalacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda başarılı bir iş hayatı, kazançlı bir dönem ile yorumlanır.

Askere gitmemiş bir kimsenin rüyasın asker yeşili görmesi; askere çağrılacağına işaret etmektedir.

Rüyada askeri donanma görmek; sevinç ve şan ile yorumlanmaktadır. Askeri donanma milletin iftihar kaynağıdır. Bu yüzden rüyadaki anlamıda iyidir. Asker görmek sefere çıkmayada işaret etmektedir.