Samantha Hess'in hayatı 29 yaşında kurduğu internet sitesiyle değişti. Hess'in yaptığı işin benzeri pek yok. Kendisi sarılarak terapi uygulama uzmanı.

Hess’in aklına sarılarak para kazanma fikri 2012 yılında gelmiş. Okuduğu dergide bir adamın insanlara ‘bedava sarılma hizmeti’ verdiğiyle ilgili bazı bilgiler varmış. Business Insider’ın haberine göre Hess bu makaleyi okuduğu dönemlerde duygusal olarak da zor zamanlar geçiriyormuş. Yeni bir ilişkiye hazır olmamasına rağmen sarılmaya ihtiyacı varmış.



Hess bunun üzerine Cuddle Up To Me (cuddleuptome.com) isimli bir internet sitesi kurmuş. Bu sitede verdiği hizmetlerden bahsediyor. Sarıldığı erkeklerin yüzde 90’ının 20 yaşın üstünde olduğunu belirtiyor. Müşterilerinin çoğu daha önce geçirdikleri psikolojik travmadan dolayı kimseye dokunmak istemiyormuş. Hess, “Bir bakıma psikolojik tedavi hizmeti de veriyorum” diyor.