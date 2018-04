Bugün dünyanın her yerinde sevgililer birbirlerine aşklarını bir kez daha göstermek için ellerinden geleni yaparken, siz tüm bu sevgi gösterileri içerisinde kendinizi yalnız hissetmek istemiyorsanız öncelikle derin bir nefes alın ve yazıyı okumaya devam edin.





Yalnız olmak sadece bugün için değil aslında her gün için hayatımızın parçası. Yani bugün de dün ile aynıydı ve yarın da uyandığımızda her şey aynı olacak. Tabii gün bitene kadar birisi size aşkını itiraf etmezse!Yalnızların 14 Şubat rehberi1.Kendinize mutlu olduğunuz bir program yapabilirsiniz. Bu sokakta bir yürüyüş bile olsa kendinizi iyi hissedeceğiniz bir aktiviteye zaman ayırın.2.Yepyeni bir restorana gidip kendinize doyurucu ve sizi mutlu eden bir yemek ısmarlayın.3.Hayatınızın yeni aşkı olabilecek bir sokak kedisini sahiplenin. Yavru bir kedi yepyeni bir hayata başlamanın anahtarı. Adını isteyenler Valentine koyabilir!4.Ailenizle program yapın, unutmayın sizin ilk sevgilileriniz karşılıksız sevgi veren aileniz.5.“Herkes birine hediye alıyor, kapitalist sistemin bir parçası haline gelmeyeceğim” diyerek vitrinlere çemkirmek yerine siz de kendinize bir hediye alın. Hatta abartıp birkaç tane alın!6.Sevdiğiniz tüm arkadaşlarınızın sevgililer gününü kutlayın. Olayı basitleştirin. Yani hepimiz temelde birbirimizi sevmiyor muyuz?7.Çevrenizde yalnızlıktan şikayetçi, arabesk ruhlu, ağlak arkadaşlarınız varsa, bırakın kendi kendilerine ağlasınlar, bugün onlardan uzak durun.8.Her an aşık olabileceğiniz için ne kadar şanslı olduğunuzu düşünün.9.Aşkın 500 Günü, Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar, İlk ve Son Aşkım, Sabah Neşesi gibi gülümseten filmleri izleyin.10.Mecbur olmadıkça radyoyu ve müzik kanallarını açmayın! Eğlenceli Yeşilçam filmlerinin müziklerini dinleyin. Oh olsun!, Ah nerede Vah nerede serisi ile başlayabilirsiniz.