Sineklerin hoşlanmadığı yağlar nelerdir? En etkili sinek kovucu
Yılın en çekindiğimiz zamanlarına girmiş bulunmaktayız. Korkulu rüyamız olan sivrisinekler uyanmaya başladı. Peki, onlardan nasıl korunmalıyız? Çoğu yöntemi hepimiz az çok biliyoruz. Aromaterapist Serap Dağ bunlardan farklı olarak sizin için doğal sinek kovucu tarifini paylaşıyor.
Elele Online
Sivrisinekler genellikle hava sıcaklıkları 15°C’nin üzerine çıktığında aktif hale gelirler. Bu da Türkiye'de ve benzer iklime sahip bölgelerde genellikle ilkbaharın sonlarına doğru, yani Nisan sonu - Mayıs başı gibi dönemlere denk gelir. En yoğun dönem ise Haziran, Temmuz, ve Ağustos aylarıdır. Peki, sivrisineklere karşı neler yapabiliriz? İşte sizin için doğal yöntemler:
SİVRİSİNEKLER NEREDE ÜRER?
1. Durgun Su Alanları
- Saksı altlıkları
- Boş kova, teneke, lastik, şişe kapağı gibi su biriktiren eşyalar
- Yağmur suyu birikintileri
- Tıkalı oluklar ve çatılar
- Kanalizasyon kenarları
- Küçük göletler, bataklıklar
2. Evdeki Sular
- Nadiren değiştirilen vazo suları
- Evcil hayvan mama kaplarında biriken su
- Açıkta bırakılmış içme suyu kapları
3. Doğal Ortamlar
- Ağaç kovuklarındaki su
- Yapraklarda biriken yağmur suları
- Pirinç tarlaları, sulak alanlar
Sivrisinekler yumurtlamak ve üremek için suya ihtiyaç duyarlar. Özellikle durgun ve sığ sular, onların en sevdiği üreme alanlarıdır.
DOĞAL SİNEK KOVUCU TARİF
Sivrisinekleri uzak tutarken aynı zamanda zihninizi canlandıran bu formül, hem etkili hem de doğal bir çözüm sunuyor.
En etkili sinek kovucu için malzemeler:
- Spreyli şişe
- 30 ml saf su
- 20 damla citronella yağı
- 20 damla limonotu yağı
- 20 damla melez lavanta yağı
Hazırlanışı: Uçucu yağları saf su ile karıştırın. Alkolle sterilize edilmiş bir sprey şişesine aktarın. Her kullanım öncesi çalkalayarak saçınıza ve kıyafetinize uygulayabilirsiniz.
Aromaterapist Serap Dağ’ın Önerisi: Açık hava davetlerinde bu doğal spreyi kullanarak zarif kokular eşliğinde sineklerden uzak bir akşam geçirin.
SİNEKLERİN HOŞLANMADIĞI UÇUCU YAĞLAR
- Citronella uçucu yağı
- Limonotu uçucu yağı
- Sedir uçucu yağı
- Okaliptüs uçucu yağı
- Nane uçucu yağı
- Melez lavanta uçucu yağı
Özellikle, limonotu ve citronella uçucu yağları sinek kovucu formülasyonlarında kullanılır. Ayrıca modumuzu yükseltmek amaçlı ve kokular aracılığıyla limbik sistemimizi uyararak yükseltmiş oluruz. Doğal sinek kovucular sineklere zarar vermeden kendimizden uzaklaştırılmanın kolay yoludur.