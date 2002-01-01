Bir gelin ve bir damat ne yazık ki evlenmeye yetmiyor! Bu işin belki de evlenme kararından bile daha zor bir detayı var; gelinlik! Yeni sezonun en stil sahibi gelini olmak içinse, size önerilerimiz var.

Pek çok kız çocuğunun, “Büyüyünce gelin olacağım” ile başlayan tatlı hayalleri, bir gün büyüyüp de gelin olmaya çeyrek kalınca yerini hafif kaygılı bir duygu haline ve koşturmalı günlere bırakıyor. Gelinlik seçimi ise bu dönemin elbette en önemli detayı; haliyle karar verme mekanizması zor çalışanlar için de en büyük olayı denilebilir. Neyse ki artık modeller oldukça fazla ve herkes eskisi gibi tek tip, gelinlik denilince akla ilk gelen modelleri seçmek durumunda değil. Siz de bu tatlı koşturmaca içindeyseniz; zamansız tasarımları ve hem yaz hem de sonbahar düğünleri için birbirinden farklı seçenekleriyle Çağteks’in Endless Love koleksiyonuna mutlaka göz atmalısınız.







Özel detaylar incelikli kararlar



Peki yeni sezonun en öne çıkan modelleri hangileri? Asimetrik desen, dantel, floral etki, özel dokunan nakışlar ve üç boyutlu işlemeler öncelikli seçenekler arasında. Renk konusunda ise beyaz, eskisi gibi rağbet görmeyenlerden. Çağteks’in 60 parçalık koleksiyonu arasında kırık beyaz dikkat çekiyor. Ten rengi tüller ve transparan detaylar da Endless Love koleksiyonunun gözdeleri arasında.







Duvak konusu da elbette en zor karar verilen ince detaylardan. Her model için özel olarak hazırlanan duvakları ve sürekli yenilenen tasarımlarıyla Çağteks, bu sorunu da başarıyla ve mutlulukla çözmemize yardımcı oluyor. Aynı zamanda sergilediği lüks tanımı kapsamında kişiye özel dikim servisi de veriyor.





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