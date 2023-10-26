Sütyenle yatmanın zararları var mı? Uzmanlar açıklıyor

Hayal edin: Sizi yeniden şarj eden ve enerji toplayan iyi bir gece uykusu. (Zaten rahatlatıcı geliyor, değil mi?) Muhtemelen ağır bir battaniyeniz, süper peluş yastığınız, rahat serinletici pijamalarınız ve hatta sizi uyumaya ikna edecek bir ses makineniz bile var. Ama sütyen? Birçok kişi yatağa girerken sütyen takıyor. İlk bakışta, gece boyunca sütyen takmak rahatsız edici görünebilir; kimse rüya görürken dürtülmek istemez, değil mi? Ama gerçekte bazı insanlar bunu tercih ediyor.

Sütyen uzmanı ve The Bra Book'un yazarı Jené Luciani Sena, "Geceleri sütyen takıp takmamanız gerçekten rahatlık sağlayan bir tercihtir" diye açıklıyor. "Bazı kadınlar onları giyerken daha rahat oluyor."

Genel olarak sütyen takmak gereksiz gelebilir. Hatta çok sık sütyen takmanın sarkmaya yol açabileceğini öne süren bir çalışma bile var. Ancak Luciani Sena, bu kısa süreli çalışmaya biraz şüpheyle yaklaşmanızı tavsiye ediyor.

1. Sütyen giymenin gündüz avantajları var peki geceleri?

Sena, "Göğüsler doku ve bağlardan yapılmıştır. Etrafta dolaşmanın ve ayak işlerini yürütmenin bile göğüslerimizin yukarı aşağı hareket etmesine neden olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma vardır" diyor."Bu sadece bağların zamanla gerilmesine neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda omuzlarınızda, boynunuzda ve sırtınızda ağrıya da katkıda bulunabiliyor; bunların hepsi uygun desteğin olmamasından kaynaklanıyor.Unutmayın, yer çekimi dostumuz değildir."

Eğer göğüsleriniz küçükse sütyen takmamaktan kurtulabilirsiniz. Yer çekimine karşı savaşmak için tasarlanan yüksek kaliteli, bedeninize tam oturan bir sütyen sarkmayı önleyebilir, duruşunuzu sağlam tutabilir ve kendinizi daha rahat ve kendinden emin hissetmenizi sağlayabilir. Peki neden tüm bu avantajları uyku vakti rutininize eklemiyorsunuz?

2. Uyumak için en kötü sütyen

Çok sıkı veya kısıtlayıcı herhangi bir şey.

Uyumaktan kesinlikle kaçınmak isteyeceğiniz şey, sıkı, kompresyonlu spor sütyeni veya balenli herhangi bir şeydir. Uzun süre giyildiğinde kompresyon sütyeni lenfatik sisteminize baskı yapabilir, bu da göğüslerinize veya vücudunuza hiçbir fayda sağlamaz. Balenli stillere gelince, tek bir yanlış hareketle büyük bir rahatsızlıkla karşı karşıya olabilirsiniz (ve neden kendi uykunuzu bu şekilde sabote ediyorsunuz?).

Plastik cerrah John Paul Tutela, meme rahatlığı ve desteğiyle ilgili faktörlerin ötesinde, dar bir giysiyi uzun süre giymek aynı zamanda kızarıklık, vücutta çatlaklar veya mantar enfeksiyonu gibi cilt tahrişlerinin olasılığını da artırabileceği konusunda uyarıyor. Çok küçük veya çok kısıtlayıcı herhangi bir şeyden uzak durmak için bir neden daha.

Teknik olarak, aşırı sıkı olmadığı sürece gece boyunca daha bol, daha az kısıtlayıcı bir spor sütyeni giymenin hiçbir dezavantajı yoktur. Uyurken ekstra katmanı giymek göğüslerinizi dikleştirmez veya sarkmasını engellemez; ancak aynı zamanda büyümeyi de engellemez (yaygın bir yanılgı).

3. Uyumak İçin En İyi Sütyen

Son derece rahat bir şey

Yatağa girerken sütyen takmak söz konusu olduğunda rahatlık çok önemlidir. Luciani Sena, daha çok rahatlamak ve uyumak için tasarlanmış bir giysi aramanız gerektiğini söylüyor.

Luciani Sena, "Esnek, dikişsiz ve tek parça bir şey seçerseniz daha iyi olur" diyor. " Regl zamanı olsa bile sana uyacaktır ." Hoş bir şekilde kucaklanıyorsunuz - kapana kısılmıyorsunuz - bu yüzden uyku ihtiyaçlarınız için mükemmel uyum sağlıyorlar.

Tam olarak uyan bir şey

Luciani Sena, gece boyunca ne tür sütyen giyerseniz giyin, uyumda ustalaşmanın önemli olduğunu söylüyor. Göğüste, göğüs kafesinde sıkı olan veya omuzlarda bazı girinti izleri bulunan herhangi bir sütyen, özellikle sekiz değerli saatlik uykudayken, uzun süreler boyunca giyilmemelidir. Uyanıkken ve uyurken rahat bir katman giydiğinizden emin olmak için Luciani Sena, yılda bir kez sütyen provası yaptırmanızı öneriyor.

Gıcır gıcır, temiz bir şey

Sütyenle uyuyacaksanız, yatağa girmeden, ışıkları kapatmadan ve hayaller diyarına yelken açmadan önce yapmanız gereken büyük bir şey var: Yeni bir sütyen giyin. Kirli bir sütyen giymek, özellikle de günlük terle kaplı olanı, döküntülere, tahrişe ve mantar enfeksiyonuna yol açabilir. Yatarken giydiğiniz sütyen temiz olmalı , bütün gün giydiğiniz sütyen değil. Cildinize bir iyilik yapın ve yatmadan önce temiz bir sütyen giyin ve uyandığınızda yenisini takın.