1 HAZİRAN
1926
20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından biri olan Marilyn Monroe doğdu. Bir röportajda gece yatarken ne giydiği sorulan ve “Yatarken sadece iki damla Chanel No 5 sürerim” diye cevap veren Monroe, bugün hala popüler kültürün en büyük simgelerinden.
2008
Moda dünyasının dehalarından Yves Saint Laurent, 71 yaşında öldü. Laurent, couture giyimin en büyük isimlerinden biriydi. Aynı zamanda hem rahat hem şık görünebilen kadını tanımladı. Onun kadınlar için yaptığı safari ceketler, dar pantolonlar ve 1966’da tanıttığı Le Smoking Koleksiyonu moda dünyasının kültleri arasında.
3 HAZİRAN
1877
Fransız Ressam ve tekstil tasarımcısı Raoul Dufy doğdu. Paul Poiret tarafından Dufy’nin tekstil tasarımı kullanılarak 1911 yılında tasarlanan ‘La Perse’ adlı ipek ceket ve ‘Bois de Boulogne’ adlı elbise bugün Metropolitan Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda bulunuyor.
4 HAZİRAN
1975
Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği ve bir de Oscar ödülü olan Amerikalı oyuncu Angelina Jolie doğdu.
5 HAZİRAN
1956
Elvis Presley yeni şarkısı ‘Hound Dog’u televizyonda tanıttı.
7 HAZİRAN
1848
Fransız post-empresyonist ressam Paul Gaugin doğdu.
8 HAZİRAN
1949
20. yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarından George Orwell’ın yazdığı alegorik politik roman ‘Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ yayınlandı. Bu eser bugün distopya romanlarının en önemlilerinden biri olarak kabul ediliyor.
9 HAZİRAN
1963
Amerikalı oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve müzisyen Johnny Depp doğdu.
11 HAZİRAN
1982
E.T. filmi ABD’de gösterime girdi. Steven Spielberg’ün yönettiği film dört dalda Oscar kazandı ve tüm zamanların en unutulmaz yapımlarından biri olarak tarihe geçti.
12 HAZİRAN