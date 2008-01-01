Kadınlar ilk kez renkli mayolarla denize girdi, smokini erkeklerin tekelinden çıkArıp kadınların gardırobuna sokan Yves SaInt Laurent yaşama veda etti. Marilyn Monroe’dan Angelina Jolie'ye, PIcasso’dan The Beatles’a bu ay pek çok isim tarihe not düştü. Hızlı bir tarih dersine hazırsanız sizi şöyle alalım.

1 HAZİRAN

1926

20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından biri olan Marilyn Monroe doğdu. Bir röportajda gece yatarken ne giydiği sorulan ve “Yatarken sadece iki damla Chanel No 5 sürerim” diye cevap veren Monroe, bugün hala popüler kültürün en büyük simgelerinden.







2008

Moda dünyasının dehalarından Yves Saint Laurent, 71 yaşında öldü. Laurent, couture giyimin en büyük isimlerinden biriydi. Aynı zamanda hem rahat hem şık görünebilen kadını tanımladı. Onun kadınlar için yaptığı safari ceketler, dar pantolonlar ve 1966’da tanıttığı Le Smoking Koleksiyonu moda dünyasının kültleri arasında.



3 HAZİRAN







1877

Fransız Ressam ve tekstil tasarımcısı Raoul Dufy doğdu. Paul Poiret tarafından Dufy’nin tekstil tasarımı kullanılarak 1911 yılında tasarlanan ‘La Perse’ adlı ipek ceket ve ‘Bois de Boulogne’ adlı elbise bugün Metropolitan Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda bulunuyor.



4 HAZİRAN







1975

Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği ve bir de Oscar ödülü olan Amerikalı oyuncu Angelina Jolie doğdu.



5 HAZİRAN

1956

Elvis Presley yeni şarkısı ‘Hound Dog’u televizyonda tanıttı.



7 HAZİRAN

1848

Fransız post-empresyonist ressam Paul Gaugin doğdu.



8 HAZİRAN







1949

20. yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarından George Orwell’ın yazdığı alegorik politik roman ‘Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ yayınlandı. Bu eser bugün distopya romanlarının en önemlilerinden biri olarak kabul ediliyor.



9 HAZİRAN







1963

Amerikalı oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve müzisyen Johnny Depp doğdu.



11 HAZİRAN







1982

E.T. filmi ABD’de gösterime girdi. Steven Spielberg’ün yönettiği film dört dalda Oscar kazandı ve tüm zamanların en unutulmaz yapımlarından biri olarak tarihe geçti.



12 HAZİRAN



