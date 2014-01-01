Teknolojide zirve

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Cannes lions uluslararası yaratıcılık festivali ödüllü işler sergisi ve paneli 12-13 Kasım’da Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde gerçekleşti!

Doğan Burda Dergi, Türkiye temsilcisi olduğu Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nin ödüllü işlerini 12-13 Kasım’da gerçekleşen Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde iletişim dünyasıyla buluşturdu. Haziran ayında yapılan festivalde tüm kategorilerde ödül alan işler Cannes Lions 2014 Ödüllü İşler sergisinde iki gün boyunca gezildi.

Düzenlenen Cannes panelinde ise yaratıcılık tartışıldı.



Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi, Capital ve Tempo köşe yazarı Fatoş Karahasan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Yaratıcılığın Kodları’ konulu Cannes paneline Turkcell Kurumsal Pazarlama Direktörü Esra Süzme, Havas İstanbul Ajans Başkanı Erol Batislam, 41? 29! ajansının kurucusu ve Cannes Lions 2014 Jüri Üyesi Alemşah Öztürk katıldı. 13 Kasım Perşembe günü Sadabad Oditoryumu’nda 1000’den fazla dinleyicinin katıldığı panelde; iletişim dünyasının trendleri, dijital teknolojiler ve yaratıcılık, mobil ve içerik pazarlama, Cannes Lions 2014’te öne çıkanlar ve yaratıcılığın şifreleri konuşuldu.