Ünlülerden aşk sözleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ünlüler sevdiklerine nasıl hitap ediyor?

Herkesin sevgisini göstermek için başvurduğu farklı yollar var. Bazen kelimelerle, bazen sarılarak, bazen küçük sürprizler yaparak... Peki ünlüler sevdiklerine en çok nasıl hitap ediyor, sevgilerini nasıl gösteriyor dersiniz?

İpek Özkök

Genellikle herkese ismiyle hitap ederim. ‘Aşkım’, ‘hayatım’ gibi kelimeler kullanmam. Onun yerine isimlerinin sonuna –cım, -cim eklerim. Bu bana daha samimi geliyor. Onların da ismimi söylemeleri daha çok hoşuma gidiyor. Sevdiğim birinin ağzından kendi ismimi duymak beni mutlu ediyor.

