Yağışlı havalarda bunlara dikkat!

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Sürücülerin yağışlı ve zor hava koşullarının başladığı günlerde çok daha dikkatli olması şart!

İşte es geçmemeniz gerekenler…

• Etrafı açık ve rüzgar alan yollarda, köprü ve viyadüklerde buzlanma riskinin daha fazla olduğunu unutmayın ve bu bölgelere gelmeden önce hız düşürün.

• Aracınızın kış bakımını ihmal etmeyin, lastiklerinizi kış lastikleri ile değiştirin. 4 lastiğin de aynı markanın ürünü olmasına dikkat edin.

• Cam silecek sularınızı kontrol edin ve antifriz ürünler kullanın.

• Kış şartlarında duruş mesafesinin 3 kat artabileceğini unutmayın ve mesafenizi iyi ayarlayın.

• Araç kullanırken dikkat dağıtacak aktivitelerden uzak durum.

