Sürücülerin yağışlı ve zor hava koşullarının başladığı günlerde çok daha dikkatli olması şart!
İşte es geçmemeniz gerekenler…
• Etrafı açık ve rüzgar alan yollarda, köprü ve viyadüklerde buzlanma riskinin daha fazla olduğunu unutmayın ve bu bölgelere gelmeden önce hız düşürün.
• Aracınızın kış bakımını ihmal etmeyin, lastiklerinizi kış lastikleri ile değiştirin. 4 lastiğin de aynı markanın ürünü olmasına dikkat edin.
• Cam silecek sularınızı kontrol edin ve antifriz ürünler kullanın.
• Kış şartlarında duruş mesafesinin 3 kat artabileceğini unutmayın ve mesafenizi iyi ayarlayın.
• Araç kullanırken dikkat dağıtacak aktivitelerden uzak durum.