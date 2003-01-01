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Yanlış anlaşılan şarkı sözleri

Şarkı söylemeyi, şarkıyı bilmese dahi uydurup söylemeyi seven bir halkız. Ancak öyle şarkı sözleri var ki, bizim bilmeyip, uydurduğumuz sözler daha çok uyuyor sanki. İşte yanlış anlaşılan şarkı sözleri;

Mustafa Sandal - Aya Benzer
Anlaşılan: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak dipteyim.
Doğrusu: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak takipteyim.



Yaşar - Bir Tanem
Anlaşılan: Ya bu gece gel ya da bu gece gel ,ya bu gece gel ya da deliricem.
Doğrusu: Ya bu gece gel ya da bu gece gel, ya bu gece gel ya da gelir ecel.



Levent Yüksel - Beni Bırakın
Anlaşılan: Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı.
Doğrusu: Sustu haykıran şehir, dolmuşlar havalandı.



Haluk Levent - Ankara
Anlaşılan: Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda, neler neler yapıyorsun bensiz kent Ankara’da
Doğrusu: Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda, neler neler yapıyorsun bensizken Ankara’da



Sezen Aksu  - Haydi gel benimle ol
Anlaşılan: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize Doğrusu: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki  neslimize



MFÖ - Bu sabah yağmur var İstanbul’da
Anlaşılan: Mustafa yağmur var İstanbul’da
Doğrusu: Bu sabah yağmur var İstanbul’da



Teoman - Kar tanesi
Anlaşılan: Bir kar tanesi ol konbilimin ucuna
Doğrusu: Bir kar tanesi ol kon dilimin ucuna



Yıldız Tilbe - Delikanlı
Anlaşılan: Hafize abla, aşk vurur insana.
Doğrusu: Hafife alma, aşk vurur insana.

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