Şarkı söylemeyi, şarkıyı bilmese dahi uydurup söylemeyi seven bir halkız. Ancak öyle şarkı sözleri var ki, bizim bilmeyip, uydurduğumuz sözler daha çok uyuyor sanki. İşte yanlış anlaşılan şarkı sözleri;

Mustafa Sandal - Aya Benzer

Anlaşılan: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak dipteyim.

Doğrusu: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak takipteyim.







Yaşar - Bir Tanem

Anlaşılan: Ya bu gece gel ya da bu gece gel ,ya bu gece gel ya da deliricem.

Doğrusu: Ya bu gece gel ya da bu gece gel, ya bu gece gel ya da gelir ecel.







Levent Yüksel - Beni Bırakın

Anlaşılan: Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı.

Doğrusu: Sustu haykıran şehir, dolmuşlar havalandı.







Haluk Levent - Ankara

Anlaşılan: Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda, neler neler yapıyorsun bensiz kent Ankara’da

Doğrusu: Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda, neler neler yapıyorsun bensizken Ankara’da







Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol

Anlaşılan: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize Doğrusu: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize







MFÖ - Bu sabah yağmur var İstanbul’da

Anlaşılan: Mustafa yağmur var İstanbul’da

Doğrusu: Bu sabah yağmur var İstanbul’da







Teoman - Kar tanesi

Anlaşılan: Bir kar tanesi ol konbilimin ucuna

Doğrusu: Bir kar tanesi ol kon dilimin ucuna







Yıldız Tilbe - Delikanlı

Anlaşılan: Hafize abla, aşk vurur insana.

Doğrusu: Hafife alma, aşk vurur insana.