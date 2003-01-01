Mustafa Sandal - Aya Benzer
Anlaşılan: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak dipteyim.
Doğrusu: Aya benzer yüreğim, e doğal olarak takipteyim.
Yaşar - Bir Tanem
Anlaşılan: Ya bu gece gel ya da bu gece gel ,ya bu gece gel ya da deliricem.
Doğrusu: Ya bu gece gel ya da bu gece gel, ya bu gece gel ya da gelir ecel.
Levent Yüksel - Beni Bırakın
Anlaşılan: Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı.
Doğrusu: Sustu haykıran şehir, dolmuşlar havalandı.
Haluk Levent - Ankara
Anlaşılan: Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda, neler neler yapıyorsun bensiz kent Ankara’da
Doğrusu: Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda, neler neler yapıyorsun bensizken Ankara’da
Sezen Aksu - Haydi gel benimle ol
Anlaşılan: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize Doğrusu: Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize
MFÖ - Bu sabah yağmur var İstanbul’da
Anlaşılan: Mustafa yağmur var İstanbul’da
Doğrusu: Bu sabah yağmur var İstanbul’da
Teoman - Kar tanesi
Anlaşılan: Bir kar tanesi ol konbilimin ucuna
Doğrusu: Bir kar tanesi ol kon dilimin ucuna
Yıldız Tilbe - Delikanlı
Anlaşılan: Hafize abla, aşk vurur insana.
Doğrusu: Hafife alma, aşk vurur insana.