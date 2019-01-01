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Yıldızlar buluşması

Yıldızlar buluşması

Elele dergisi geçtiğimiz günlerde birçok ünlü ismin katılımıyla bir yeni yıl daveti gerçekleştirdi. Hande Kazanova’nın 2019 burç yorumlarını anlattığı brunch’ta yeni yılın yıldız haritası da ortaya çıktı.

Elele dergisi, Arnica ve Garenta MOOV iş birliğinde düzenlenen brunch’a aralarında Begüm Kütük, Ayşe Tolga, Berna Laçin, Şeyda-Tuğba Coşkun, Akasya Asıltürkmen’in bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Yılın astrolojik haritasının çıkarıldığı davette Hande Kazanova 2019’da 12 burcu nelerin beklediğini detaylarıyla anlattı.


Filiz Şeref, Simay Engür, Ferhan Kaya Poroy, Gözde Kaynak, Hande Kazanova, Arzu Sözeri, Gülru İncu

2019’un ilk daveti sağlıklı bir brunch’ın ardından astroloji sohbeti ile devam etti. Eğlenceli gün çekilen selfie’lerle ve kahkahalarla son buldu.

Brunch’tan kareler...

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