Rafadan, kayısı, katı... Herkesin sevdiği yumurta kıvamı farklıdır. Peki istediğiniz kıvamı her zaman tutturabiliyor musunuz? İşte yumurta haşlamanın püf noktaları ve yumurta haşlama süreleri;
Rafadan yumurta haşlama:
Rafadan yumurta pişirmek için önce suyu kaynatın. Kaynayan suya yumurtalarınızı koyup tencerenin kapağını kapatıp 7 dakika kaynatın.
Kayısı kıvamında yumurta haşlama:
Aynı şekilde suyu kaynatın. Yumurtalarınızı koyup 9-10 dakika kaynatın.
Katı (lop) yumurta haşlama:
Katı yumurta pişirmek için ise yumurtalarınızı 13 dakika kaynatmanız gerekiyor. Yumurta sarılarının etrafında yeşil halkalar oluşmaması için sıcak sudan çıkarınca soğuk suda bekletin.