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Yumurta nasıl haşlanır?

Yumurta haşlamak kolay gibi görünse de istenilen kıvamı tutturmak bazen hiç de kolay olmaz...
Rafadan, kayısı, katı... Herkesin sevdiği yumurta kıvamı farklıdır. Peki istediğiniz kıvamı her zaman tutturabiliyor musunuz? İşte yumurta haşlamanın püf noktaları ve yumurta haşlama süreleri;
Rafadan yumurta haşlama:
Rafadan yumurta pişirmek için önce suyu kaynatın. Kaynayan suya yumurtalarınızı koyup tencerenin kapağını kapatıp 7 dakika kaynatın.

Kayısı kıvamında yumurta haşlama:
Aynı şekilde suyu kaynatın. Yumurtalarınızı koyup 9-10 dakika kaynatın.

Katı (lop) yumurta haşlama:
Katı yumurta pişirmek için ise yumurtalarınızı 13 dakika kaynatmanız gerekiyor. Yumurta sarılarının etrafında yeşil halkalar oluşmaması için sıcak sudan çıkarınca soğuk suda bekletin.
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