Z Kuşağı dili mercek altında: Hangi kelime ne anlama geliyor?

Z kuşağından beklentinin büyük olduğunu sık sık duymuşsunuzdur... Ancak iş verenler Z kuşağından oldukça şikayetçi. Hiçbir şeyi beğenmediklerini söyleyen işverenlerin bu jenerasyonla işi bir hayli zor. Ama bizim konumuz Z kuşağının kullandığı anlaması zor dili. Gelin Z kuşağının en çok kullandığı kelimelere birlikte bakalım, ne demek istiyorlar anlayalım...