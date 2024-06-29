Z Kuşağı dili mercek altında: Hangi kelime ne anlama geliyor?
1996'dan 2009'a kadar kabul edilen Z kuşağı çoğumuz için anlaşılması zor dönemi kapsıyor. Çünkü kendilerine has dilleri ile aralarında konuşmalarını sadece kendi jenerasyonu anlıyor. İşte Z kuşağının en sık kullandıkları kelimeler...
Z kuşağından beklentinin büyük olduğunu sık sık duymuşsunuzdur... Ancak iş verenler Z kuşağından oldukça şikayetçi. Hiçbir şeyi beğenmediklerini söyleyen işverenlerin bu jenerasyonla işi bir hayli zor. Ama bizim konumuz Z kuşağının kullandığı anlaması zor dili. Gelin Z kuşağının en çok kullandığı kelimelere birlikte bakalım, ne demek istiyorlar anlayalım...
Date’e çıkmak: Romantik bir ilişki umuduyla randevuya çıkmak
Catfishing: Sosyal medyada sahte profil oluşturmak.
Manifestlemek: İstenilen belirli bir olayın yaşanması için çeşitli ritüeller yapmak. Düşünce gücüyle çağırmak bile buna dahil.
Boomer: Boomer aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 20 yıllık süreçte doğan kuşağı temsil etmek için kullanılan bir terim. Baby Boomer'dan geliyor ancak Z kuşağının "OK Boomer" terimi, X kuşağıyla dalga geçmek için, onların yaşlı olduklarını söylemek için kullandıkları bir kelime.
Cringe: Bir başkası adına utanç duymak. Utanç verici bir durumu ya da olayı anlatmak için kullanılır.
Fake: Gerçek olmayan şey, sahte, bir şeyin sahtesi/taklidi. Fake çanta ya da fake hesap gibi.
Shiplemek: Birilerini birbirine yakıştırmak.