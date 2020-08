Ekran-Sanat-Kitap-Müzik-Sinema-Keşif

LADY GAGA

Lady Gaga, bu yazı altıncı stüdyo albümü Chromatica ile muhteşem bir geri dönüşle kutluyor. Modern popun kraliçesi Gaga, tüm dünyaya istikrarlı yükselişini, değişen müziğini ve ilham veren stilini gösterişli bir şovla sunuyor. Son albümü Joanne üzerinden geçen dört yılda ‘A Star is Born’ ile özlemimizi dindirsek de; döneminin en iyi şarkılarına imza atmış Lady Gaga’nın yeni bir albümle hikayesini yeniden dinletme vakti çoktan gelmişti. Elton John, Ariana Grande ve daha birçok ünlü isimle iş birliği yaptığı Chromatica için geri sayım bitti. Fütüristik ögeler ve neon renklerin tam anlamıyla hakim olduğu iddialı bir albümü dinlemenin zamanı geldi. Lady Gaga, tamamen yeni tınısı ve tarzıyla dans pistinde sesi biraz daha açmanızı istiyor!



KİŞİSEL GELİŞİM



NATALIE PORTMAN MARTIN SCRSESE



MASTERCLASS

Dünyanın en iyileri, kendi alanlarında meraklı, hevesli ve en önemlisi öğrenme arzusuna sahip herkes için bir araya geliyor. Bilim, teknoloji, iş dünyası, spor ve daha nice alanda çevrimiçi eğitimleri barındıran MasterClass, eğitmenlerini de alanının en iyilerinden seçmiş. Natalie Portman’dan oyunculuk, Gordon Ramsay’dan mutfak sanatları, Marc Jacobs’tan moda tasarımı, Martin Scorsese’den yönetmenlik ve Dan Brown’dan yaratıcı yazarlığı öğrenmek mümkün. Böyle isimleri kendi ekranımızda görünce hangisini seçsek diye uzun uzun düşündük. Sonunda kararımızı verdik, sizi bekliyoruz. İlk derse başlayalım mı?



Zihnimin Kıvrımları

Podcast&Youtube

‘İnternet Ekipler Amiri’ olarak da bilinen M. Serdar Kuzuloğlu’nu; televizyon ekranları, ufuk açan konuşmaları ve cömertçe saçtığı bilgi hazinesiyle tanıyoruz. Şimdi ise ‘Zihnimin Kıvrımları’ adlı podcast serisiyle ‘bilgi yayıcılık’ yapmaya devam ediyor. Yaşamaya olan arzumuzdan içinde bulunduğumuz çağa, mutluluk kavramından görgü kurallarına ve kelimelerin sihrine kadar geniş yelpazede birçok konuyu hem podcast dinleyicilerine hem de Youtube izleyicilerine büyük bir özenle sunuyor. Kuzuloğlu’nun zihninin kıvrımlarında konunun derinliklerine inerken yararlandığı özenli kaynakçaya da rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Başlamakta geç kalmamanız gereken bir seri ile tanıştığınıza memnun olduk.



KEŞİF





THE NORTH FACE SUNAR: KEŞİF EVİ

Henüz evde kalma eylemine devam ediyor ya da kontrollü sosyal hayatla birlikte hala vaktinizin çoğunu evde geçiriyorsanız ev antrenmanları ve ekstrem sporculardan ilham alacağınız birçok içeriğe sahip Keşif Evi’ne davetlisiniz. The North Face, deneyimlemeden önce öğrenebilmeniz için bünyesinde bulunan sporcularla birlikte hazırladığı Keşif Evi’nde geleceğe dair motivasyon, sporlar ve antrenmanlar için püf noktalar ve ilham verici hikayaler paylaşıyor. Belki bu yaz bir kamp tatili yapmak isterseniz, kaya tırmanışçısı Caroline Ciavaldini’nin çadır hayatını ve deneyimlerini keşfetmek iyi bir fikir olabilir. Keşfetmeye ne dersiniz?

thenorthface.com.tr/kesfetmek



ÇEVRİMİÇİ SANAT





SANATÇILARIN İZİNDE/İSTANBUL MODERN

İstanbul Modern, geçici olarak kapalı kaldığı koronavirüs döneminden bu yana ‘Şimdinin Peşinde’ adlı koleksiyonunu dijital platformlarla sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Ayrıca, koleksiyonda yer alan sanatçılara da pandemi döneminde neler hissettiğini, hangi çalışmaları yaptığını, sanat çalışmaları motivasyonlarını ve daha birçok merak edileni soruyor. Ayrıca İstanbul Modern’in Youtube kanalında bulunan kısa eğitim videolarıyla yeni teknikler öğrenmek de mümkün.

youtube.com/user/istanbulmodern



PERGAMONMUSEUM/BERLIN

Bildiğimiz Bergama ve Milet’ten getirilen eserlerin yer aldığı gerçek bir ‘medeniyetler müzesi’. Anadolu’nun tanıdık toplumlarına sık sık denk geleceğiniz müzede, Babil İştar Kapısı ve Pergamon Altarı gibi önemli eserleri de inceleme şansı bulabilirsiniz. Elbette tüm bunlar için Berlin’e gitmek yerine tarayıcınıza aşağıdaki adresi girmeniz yeterli.

artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en



AMSTERDAM BELGESEL FİLM FESTİVALİ

Dünyanın en önemli belgesel festivallerinden biri olarak kabul edilen IDFA, festival arşivinden 300 belgesel filmini kullanıcılarının erişimine sunarak ekranlarımızı şenlendiriyor. Birbirinden farklı konuları odağa almış yüzlerce belgesel arasından favorilerimiz arasına alacak onlarca yapım var.

Biz başlıyoruz…

idfa.nl/en/



TV&SHOW



YARINA TEK BİLET





NETFLIX

Bir tren yolculuğu sırasında birbirine rastlayan iki farklı karakterin zamanla romantikleşen öyküsüne hazır olun. Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı film, Netflix imzalı ilk Türk filmi olarak listeye ekleniyor.



THE WOODS