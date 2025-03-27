Yasemin Kay Allen fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ekranların en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yasemin Kay Allen fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu - Resim : 1

700 bölümü geride bırakarak 19. sezonu çekilen ve bir televizyon efsanesi haline gelen 'Arka Sokaklar' dizisine yeni bir oyuncu katılıyor.

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Yasemin Kay Allen fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu dahil oldu. O isim Yasemin Kay Allen. 

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Yasemin Kay Allen fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu - Resim : 3

Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz Yasemin Kay Allen'in Arka Sokaklar'da hangi rolü canlandıracağına dair detaylar henüz bilinmiyor.

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Yasemin Kay Allen fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu - Resim : 4