Yaz düğününüzde kullanabileceğiniz en popüler 10 renk
Düğününüz yaklaştı ve hala düğününüzde kullanacağınız tema renginizi belirleyemediniz mi? Yaz düğünlerinin son yıllardaki favorilerinden kır ve kumsal düğünleri tematik bir renk seçmek için oldukça uygun. Peki ama sizin favoriniz hangisi? İşte size yardımcı olmak için en popüler 10 yaz düğünü rengi.
Yaz, sıcak havaların, güzel çiçeklerin ve tabii ki düğünlerin mevsimidir. Doğal olarak yaz düğün renkleri sezonun en iyi özelliklerini yansıtması gerekir. Konuklar, açık havada toplanabildiğinden doğanın bereketli tonları genellikle büyük günün dekoru için ilham kaynağı olur. Bu nedenle pek çok kişi, muhteşem bir başlangıç noktası için düğün mekanlarının peyzajına bakarlar. Kumsalda düğün töreni için açık tonlar, bir bahçe partisi için botanik tonlar, çiftlik ortamı için yemyeşil tonlar... Hangisini seçerseniz seçin, yaz düğününüzdeki renkler kutlama alanınızı tamamlamalı ve ortamın havasını arttırmalıdır.
Yaz düğününüz için renk seçimi, düğün planlama sürecinin inanılmaz derecede önemli bir parçasıdır. Masa örtüsünün desenlerini, buketlerinizdeki ve süs eşyalarınızdaki çiçekleri ve kağıt ürünlerinizdeki detayları tamamlayabilirsiniz. Düğün tasarımınız her zaman kendi yaratıcı ifadenizin bir yansıması olsa da, partinizin mevsimselliğini yansıtmak asla kötü bir fikir değildir. Bazı fikirleri harekete geçirmeye yardımcı olmak için hem çiftler hem de düğün planlamacıları tarafından sevilen en popüler yaz düğün renklerinden bazılarını bir araya getirdik.
MAVİ
Yaz düğününüzde mavi bir ton kullanmak istiyorsanız renk paletinize eklemeyi düşünün. Mavi, soluk turkuazdan zengin peygamber çiçeğine kadar pek çok muhteşem tonu kapsar ve dekorasyon planlarınıza kolayca dahil edilebilir.
Çadırınıza dramatik bir hava katmak için açık mavi örtü kullanmayı veya orta süslerinizi bolluk ve şükran sembolü olan renkli ortancalarla doldurmayı düşünebilirsiniz. Töreninizi zenginleştirmek için koridorlarınızı uzun mavi delphinium ile kaplayın veya buketinize minik akasma çiçekleri ekleyin.
LACİVERT
Lacivert kesinlikle mavinin bir tonu olsa da koyu tonuyla da tek başına ayakta duruyor. Bir yaz düğününde kullanmak için mükemmeldir; özellikle de siyah biraz fazla sert hava verdiği için kutlamanıza daha fazla derinlik katmak istiyorsanız, lacivert sadelik hissi vererek boyut katar. Daha geleneksel bir his uyandıran bir düğün için lacivert, kağıt eşyalarınıza ve runnerınıza klasik bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçim olabilir. Ayrıca diğer nötr veya pastel tonlarla kontrast oluşturulduğunda drama ve modernlik katabilir.