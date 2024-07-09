Yaz düğününüzde kullanabileceğiniz en popüler 10 renk

LACİVERT

Lacivert kesinlikle mavinin bir tonu olsa da koyu tonuyla da tek başına ayakta duruyor. Bir yaz düğününde kullanmak için mükemmeldir; özellikle de siyah biraz fazla sert hava verdiği için kutlamanıza daha fazla derinlik katmak istiyorsanız, lacivert sadelik hissi vererek boyut katar. Daha geleneksel bir his uyandıran bir düğün için lacivert, kağıt eşyalarınıza ve runnerınıza klasik bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçim olabilir. Ayrıca diğer nötr veya pastel tonlarla kontrast oluşturulduğunda drama ve modernlik katabilir.