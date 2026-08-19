Yeni dizi 'Sevdan Bir Ateş'ten ilk fragman paylaşıldı

SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', ilk teaserıyla izleyicinin karşısına çıktı. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan yapım, Kapadokya'nın eşsiz atmosferiyle bütünleşen sahneleri ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekti.

İLK TANITIMI YAYINLANDI

Dizinin teaser afişi de izleyiciyle buluştu ve hikayeye dair ilk ipuçlarını izleyiciye verdi.

Aşk, tutku ve heyecanı merkezine alan hikâyesiyle dikkat çeken 'Sevdan Bir Ateş', görsel dünyası ve güçlü prodüksiyonuyla da iddiasını ortaya koydu. Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Hikâye ve senaryo ise Eda Tezcan ile Selda Akın'ın imzasını taşıyor.

OYUNCU KADROSU

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alırken, konuk oyuncu kadrosunda ise Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci gibi değerli isimler yer alıyor.