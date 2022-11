Yeni Kore dizisi 'Revenge of Others'ın konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Kore kültürü sinemasıyla, müzikleriyle, gerek makyaj malzemeleriyle hayatımızda gün geçtikçe daha çok yer tutmaya başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kore dizileri Türkiye'de de günden güne popüler duruma geliyor. Yeni Kore dizisi 'Revenge of Others'ı mercek altına aldık... Başrollerinde Park Solomon ve Shin Ye-eun'un yer aldığı dizi Lee Hee Myung tarafından yazıldı. ve Kim Yoojin tarafından yönetildi.

Revenge of Others Konusu

Dizi, ikiz kardeşinin ölümünden sorumlu olan kişiden intikam almak isteyen Ok Chan Mi'nin hikayesini konu alıyor. Disney Plus dizisinin konusunu şöyle paylaşıyor: Busan'da bir yetimhanede büyüyen Ok Chanmi, Seul'e evlat edinilen kardeşi Park Wonseok'un intihar ettiğini duyar. Chanmi, Wonseok'un kendini öldürdüğüne inanmıyor ve suçlunun hala okulda olduğunu düşünüyor. Ancak ne polis ne de Wonseok'u evlat edinen ailesi ona inanmayınca Chanmi meseleyi kendi başına çözmeye çalışır.

Revenge of Others Oyuncuları ve Karakterleri

Shin Ye Eun dizide, insanların önünde zayıf ve savunmasızmış gibi davranan lise öğrencisi Ok Chanmi karakterini canlandırmaktadır. İntikamını almak için yeni bir okula transfer olur. Amacı, kardeşinin intikamını alana kadar fark edilmeden yoluna devam etmektir. Ancak beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalır.

Lemon dizide Ji Soo-Heon karakterini canlandırıyor. Ok Chanmi ile aralarında karmaşık bir ilişki gelişir. Böylece Ji Soo-Heon, zorbalığa uğrayan öğrenciler için onlara işkence edenlerden intikam alır.

Diğer Oyuncuları:

Lee Soo Min / Gook Ji Hyun

Kim Joo Ryoung / Jin So Jeong

Jung Soo Bin / Tae So Yeon

Yeon Oh / Im Seung Woo

Wooyeon / Hong Ah Jung

Jin Ho Eun

Han Seung Bin





Revenge of Others Fragman