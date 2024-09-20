Yeni sezon başladı; hangi oyuncu, ne kadar kazanacak?
Bu sezon yine birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon da ekranda olan diziler yeni sezonda da adından söz ettireceğe benziyor. Peki, hangi oyuncu ne kadar ücret alıyor? İşte yanıtı...
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Bu yıl dizilerin bölüm maliyeti 12,5 ile 18 milyon lira arasında değişiyor. Senarist ücretleri haftalık 300 ile 650 bin TL arasında. 10Haber'den Müge Dağıstanlı haberine göre dizilerin bölüm maliyeti 12,5 ile 18 milyon lira arasında değişiyor. Senarist ücretleri haftalık 300 ile 650 bin TL arasında.
Peki bu sezon hangi oyuncu bölüm başına kaç lira alacak? İşte yanıtı:
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ÖZGÜ NAMAL- KIZIL GONCALAR
1 milyon TL
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MERT RAMAZAN DEMİR - YALI ÇAPKINI
1 milyon TL
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AFRA SARAÇOĞLU - YALI ÇAPKINI
1 milyon TL