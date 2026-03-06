“Yeraltı” dizisinin Ceylan’ı Devrim Özkan, “Aşk Tesadüfleri Sever 3” kadrosunda

Türk sinemasının iz bırakan aşk hikayelerinden biri olan "Aşk Tesadüfleri Sever", üçüncü filmle beyazperdeye geri dönüyor. Ömer Faruk Sorak imzalı serinin yeni filminin başrol oyuncusu netleşti: Son dönemde "Yeraltı" dizisindeki Ceylan karakteriyle dikkat çeken Devrim Özkan, filmin yeni kadın başrolü oldu.





DEVRİM ÖZKAN 'MAVİ' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK



Geçtiğimiz günlerde bir yapım şirketi çıkışında yeni bir aşk filminde rol alacağını duyuran Özkan'ın, serinin üçüncü filminde "Mavi" karakterini canlandıracağı öğrenildi. Başarılı oyuncuya geçtiğimiz yıl da aynı rol için teklif gittiği ancak o dönem "Çift Kişilik Oda" dizisinin çekimleri nedeniyle projenin gerçekleşmediği belirtiliyor. Bu yıl yinelenen teklif sonrası ünlü oyuncunun projede yer alacağı kesinleşti.



İLK FİLMİN HİKAYESİ DEVAM EDİYOR



Üçüncü film, serinin ilk filminin devamı niteliğini taşıyacak. Hikaye, sevdiği kadının kalbiyle hayata tutunan Özgür'ün (Mehmet Günsür) yıllar sonra yeniden bir aşka yelken açma sürecine odaklanacak. Film, romantik kurgusunun yanı sıra organ bağışının önemine dair toplumsal mesajlar da içermeye devam edecek.



KADRO VE VİZYON TARİHİ



Yapımın oyuncu kadrosunda serinin tanıdığımız isimleri ve yeni yüzler bir araya geliyor. Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Ayda Aksel ve Serkan Altunorak’ın yer aldığı filmin 20 Kasım tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.