Yılbaşı şarkıları: Tüm zamanların en romantik 30 yılbaşı şarkısını listeledik
Yılbaşı ve yeni yıl ruhunu yansıtan şarkıları hatırlamaya ne dersiniz? Yılbaşı için evinizdeki romantik havayı ve yeni yıl ruhunu destekleyecek 30 şarkı listeledik. İşte birbirinden güzel yılbaşı şarkıları...
Çiftler için her gün romantizmle dolu olabilir. Ancak yılbaşı zamanları yeni yıl ruhunun getirdiği ekstra bir pozitif havayla doludur. Geçmişten bugüne yeni yıl ruhunu yansıtan pek çok şarkı var. Evde, arabada yeni yıl ruhunu yansıtan şarkıları hatırlamaya ne dersiniz? İşte birbirinden güzel 30 farklı yılbaşı şarkısı... (Bu makalenin ardından yılbaşı filmleri listemize de bakabilirsiniz)
İşte sevdiğiniz kişiyle paylaşabileceğiniz en romantik yılbaşı şarkılarından 30 tanesi.
- Frank Sinatra'dan "Winter Wonderland"
- Mariah Carey'den"All I Want For Christmas Is You"
- Celine Dion'dan "Christmas Eve"
- Billy Squier'den "Christmas Is The Time To Say I Love You"
- Donny Hathaway'dan "This Christmas"
- The Carpenters'den "Merry Christmas, Darling"
- Stevie Wonder'den "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)"
- Dean Martin'den "I've Got My Love to Keep Me Warm"
- Marvin Gaye'den "I Want to Come Home For Christmas"
- Gloria Estefan'dan "Christmas Through Your Eyes"
- Wham!'dan "Last Christmas"
- Eartha Kitt'den "Santa Baby"
- Elvis Presley'den "Blue Christmas"
- Olivia Holt'den "Christmas (Baby Please Come Home)"
- Mariah Carey'den "Oh Santa!"
- Britney Spears'den "My Only Wish (This Year)"
- Taylor Swift'den "Christmas Tree Farm"
- Space Cowboy'dan "Christmas Tree"
- Katy Parry'den "Cozy Little Christmas"
- Girl in red'den "two queens in a king sized bed"
- Kacey Musgraves'den "Glittery"
- Kelly Clarkson'dan "Santa, Can't You Hear Me"
- Ant Saunders'den "Cozy With Me"
- Jonas Brothers'dan "Like It's Christmas"
- Amy Grant'dan "Sleigh Ride"
- Chelsea Cutler'dan "Mistletoe"
- FINNEAS'dan "Another Year"
- Gwen Stefani and Blake Shelton'dan "You Make It Feel Like Christmas"
- John Legend'dan "You Deserve It All"
- Ariana Grande'den "Santa Tell Me"