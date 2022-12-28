Yılbaşında hava nasıl olacak? Kar yağışı olacak mı?

2022 artık bitiyor, yeni bir yıl yepyeni umutlarla geliyor. Peki, 2023'e girerken hava durumu nasıl olacak? Dahası kar yağışı görülecek mi? Merak edilen bu soruya meteorolojiden yanıt geldi. Yeni yıla girerken kar yağışı beklenmiyor.

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yılbaşı günü ve 2023'ün ilk günlerinde ülke genelinde genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor.

Yılbaşında kar yağışı beklenmiyor. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte bazı iller için yılbaşı günü hava tahminleri:

ANKARA'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İSTANBUL'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

İZMİR'DE YILBAŞI GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.

KONYA'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

ANTALYA'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.

ADANA'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece.

DİYARBAKIR'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.

ERZURUM'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece.

TRABZON'DA YILBAŞI GÜNÜ HAVA DURUMU

Parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

İLGİLİ İÇERİKLER