Yılbaşı ritüelleri: Şans, bereket getirdiğinde inanılan 27 ilginç gelenek

Yeni yıl demek genel olarak herkes için yeni başlangıçlar demektir. Yeni bir yılın daha iyi, daha mutlu, daha sağlıklı geçmesi için farklı ülkelerde uygulanan farklı ritüeller var. Bu makalemizde de ilginç yılbaşı geleneklerine bakıyoruz. Yılbaşı, çoğu ülkede saatin 1 Ocak'ta gece yarısını vurduğu an başlayabilir, ancak kutlamalar yeni yılı müjdelemek için yapılır. İşte farklı ülkelerde dünden bugüne gelen 27 ilginç yılbaşı geleneği:

TÜRKİYE'DE YILBAŞI GELENEKLERİ

Yılbaşında saat gece yarısını vurur vurmaz kapıya tuz serpmenin uğur getirdiğine inanılır. Bazı bölgelerde, yılbaşı sabahı olduktan sonra en erken kim su getirirse onun zengin olacağına inanılıyor. Başka bir inanışa göre yılbaşına 4-5 gün kala kurulan değirmenlerde öğütülen unlar kaplara doldurularak yeni yılda da kapların hep dolu kalması umuluyor. Kimi insanlar ise yılbaşı gecesi evin kadınının evdeki fasulye tanelerini evin duvarlarına fırlatmasının bolluk ve bereket getireceğine inanıyor.

İspanya: Üzüm yemek

Üzüm yemek İspanya’da yapılan bir ritüeldir. Yeni yıla doğru geri sayımda tam olarak 12 adet üzüm yemenin yeni yılı daha huzurlu kılacağına inanılır. 12 adet üzüm gelecek yıldaki 12 ayı temsil eder

Arjantin: Fasulye Yemek

İspanyolların yılbaşı gecesi üzüm yemesi gibi Arjantinliler de fasulye taneleri yiyorlar. Bunun kariyerlerine olumlu etki edeceğini ve yükseleceklerini düşünüyorlar.

İskoçya: İlk adım

İskoçya'da 1 Ocak'tan önceki gün o kadar önemlidir ki, onun için resmi bir isim bile vardır: Hogmanay. Bu özel günde İskoçlar birçok geleneği devam ettirir ancak en ünlülerinden biri ilk ayak basmaktır. İskoç inanışlarına göre yılbaşında gece yarısından sonra evinizin eşiğinden geçen ilk kişi, yeni yılın uğurlu kişisi olarak seçilir.

Rusya: Su altı ağaçları dikmek

Son 25 yıldır Peder Frost ve Ice Maiden olarak adlandırılan iki dalgıç için dünyanın en büyük tatlı su gölü olan donmuş Baykal Gölü'ne girmek ve bir Yeni Yıl Ağacı dikmek bir Rus geleneğidir.

Brezilya: Okyanusa beyaz çiçekler fırlatmak

Brezilyalılar, her yıl ellerinde bir demet beyaz çiçekle okyanusa akın ediyor. Okyanusa binlerce beyaz çiçek ve mum atan Brezilyalılar, bu zarif hediyeler karşılığında Su Tanrıçası Yemanja'nın yeni yıl dileklerini gerçekleştireceğine ve kendilerine yıl boyunca şans getireceğine inanıyor.

İtalya: Kırmızı iç çamaşırı giymek

İtalyanların yeni yılda kırmızı iç çamaşırı giyme geleneği var . İtalyan kültüründe, kırmızı renk doğurganlıkla ilişkilendirilir ve bu nedenle insanlar, gelecek yıl hamile kalmalarına yardımcı olacağı umuduyla onu kıyafetlerinin altına giyerler.

Yunanistan: Soğan asma

Yunanlılar soğanın yeniden doğuşun bir sembolü olduğuna inanırlar ve bu nedenle , yeni yıl boyunca büyümeyi desteklemek için keskin kokulu sebzeyi kapılarına asarlar . Yunan kültürü, bu yiyeceği uzun süredir gelişme fikriyle ilişkilendirmiştir, çünkü kokulu soğanın görünüşte istediği tek şey köklerini dikmek ve büyümeye devam etmektir.

Danimarka: Tabak kırmak

Danimarka'da insanlar Yeni Yıl Arifesinin sonunda kapılarının önünde kırılan tabakların sayısıyla gurur duyarlar. Yeni Yıl arifesinde arkadaşlarınızın ve komşularınızın ön kapılarına porselen atmak bir Danimarka geleneğidir.

Danimarkalılar bu nedenle yılbaşı için sakladıkları eski tabaklarını saatler gece yarısını geçtikten sonra sevdikleri insanların evlerinin önünde kırarak hem sevgilerini gösteriyor hem de o evde yaşayanların üzerindeki kötü şansı kovduklarına inanıyor.

Almanya: Dökme kurşun

Almanya'da, Yeni Yıl Arifesi Şenliklerinin tümü, Bleigießen veya kurşun dökme olarak bilinen oldukça benzersiz bir aktivite etrafında toplanıyor . Bir mumdan çıkan alevleri kullanarak, herkes küçük bir parça kurşun veya tenekeyi eritip soğuk su dolu bir kaba döker. Kurşunun veya kalayın oluşturduğu şeklin bir kişinin gelecek yıl için kaderini ortaya çıkardığı söylenir.

Estonya: Birçok öğün tüketmek

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sizi doyurmaya yetmiyorsa, yılbaşını Estonya'da kutlamak isteyeceksiniz. Orada insanlar yedi, dokuz veya 12 öğün yemek yemenin gelecek yıl içinde iyi şeyler getireceğine inanıyor, çünkü bu rakamlar ülke çapında şanslı kabul ediliyor. Bu kadar çok yemek yemelerinin bir diğer sebebi ise, bereketli bir yıl geçirmek istemeleri.

Ermenistan: "Uğurlu" ekmeği pişirmek

Ermenistan'da insanlar yeni yıl arifesinde ekmek yaptıklarında hamurlarına özel bir malzeme eklerler: Şans. Tabii ki, hamurlarına şans denen bir malzemeyi kelimenin tam anlamıyla eklemiyorlar, ancak yılın son gününde pişirilen her ekmeğin mecazi iyi dileklerle yoğrulması bir gelenek.

İrlandalılar: Yastığın altına şans

İrlandalılar, 31 Aralık'ta yastığınızın altına bir ökse otu (ya da çobanpüskülü ya da sarmaşık) dalı koyarsanız, gelecekteki eşinizi hayal edeceğinize inanırlar.

Kolombiya: Boş valiz

Kolombiya'da insanlar boş valizleri alıp mahallede olabildiğince hızlı koşuyorlar. Seyahatle dolu bir yılı garanti etmesi için yeni yılda herkes boş valizi ile sokakta koşmaya başlar.

İsviçre: Dondurmalar yere

İsviçre'de insanlar yeni yılı iyi ve kötü ruhları simgeleyen çeşitli kostümler ve şapkalar giyerek karşılıyor. İsviçreliler ayrıca yılbaşı gecesi ellerine bir külah dondurma alıyor ve külahın üstündeki dondurmayı yere düşürüyorlar. İsviçre halkına göre, yere düşen bir top dondurma, taşan bereket anlamına geliyor.

Japonya: İp asma

Japonlar, hem kötü ruhları kovması hem de mutluluk ve iyi şans getirmesi dileğiyle kapılarının önüne ip asıyor ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise neşeli ve şanslı bir yıl geçirmek için kahkaha atmaya başlıyor.

Japonlar ayrıca yılbaşı akşamı evlerine misafir davet ediyorlar ve ‘mochis’ adı verilen pirinç kekleri yapıyorlar. Mochis yemenin şanslı bir yıl getireceğine inanıyorlar. Ayrıca yılbaşı günlerinde tapınaklara gidip dua ediyorlar. Tapınakların zilleri ise o gün şeytanı korkutmak için 108 kez çalıyor. Bunun 108 çeşit dert ve tasayı kovduğu düşünülüyor.

Hollanda: Yılbaşı ağacını yakmak

Hollanda'da hem bir önceki yılın ruhlarını göndermek hem de yeni yılı karşılamak düşüncesiyle sokaklarda yakılan ateşlerde yılbaşı ağaçları ateşe veriliyor.

Çin: Ev temizleme

Çin'de, kimi insanlar yeni yıl için kutlamalara başlamadan, geçen yıldan kalan kötü şansı kovmak inancıyla evlerini köşe bucak temizliyor. Yeni yılın şans ve bereket getirmesi için evlerine çeşitli çiçek ve bitkiler satın alan Çinliler, kırmızı zarfların içinde çocuklara şans parası dağıtıyor. Zarf içindeki paranın hem iyi şans getireceğine hem de verilen kişiyle aralarında yakınlık oluşturacağına inanıyorlar.

Çinliler ayrıca evlerinin dış kapısını kırmızıya boyuyorlar. Bunun iyi bir gelecek ve mutluluk getireceğine inanıyorlar. Bunun dışında aileler ve arkadaşlar yılbaşı günlerinde birbirlerini ziyaret ediyor.

Avustralya: Piknik ve deniz

Avustralya'da ise yılbaşı, ülke güney yarım kürede bulunduğundan yaza denk geldiği için genellikle piknik yapılarak veya denize girilerek kutlanıyor.

Belçika: İnek

İnekleriyle ünlü olan Belçika, yeni yıl gecesi de onları unutmuyor. Çiftçiler, geçim kaynakları olan ineklerin yanına giderek onlara güzel bir yıl diliyorlar.

Şili: Mezarlık ziyareti

Şilili kişilerin ailelerine olan bağlılıkları yılbaşı gecesinde de devam ediyor. Yeni yıla girmeden mezarlıklara giden vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını ziyaret ediyorlar.

Fransa: Pancake pişirme

Fransızlar yılbaşı kutlaması için eve çağırdıkları aile üyelerine ve arkadaşlarına pancake pişiriyorlar. Bunları paylaşmanın sevgi ve yakınlık oluşturduğuna inanıyorlar.

Romanya: Bozuk para fırlatma

Romenler yeni yıl akşamı bozuk paralarını alıp nehrin kıyısına gidiyorlar. Arkalarını dönüp bir dilek diliyor ve bozuk parayı nehre atıyorlar. Bunun aynı zamanda mutluluk da getirdiğine inanıyorlar.

Amerika: Öpüşme geleneği

Amerikalılar saat tam 12’yi vurduğunda yeni yıla öpüşerek giriyor. İyi şans getirdiğine inanılan bu gelenek sonradan bazı Avrupa ülkelerine de yayılmış durumda.

El Salvador: Yumurtadan su falı

El Salvadorlular, yeni yıla girmeden bir saat önce, su dolu bir bardağın içine yumurta kırıyor. Yeni yıl sabahında uyandıklarında yumurtanın şeklinden bir şeyler çıkarmaya ve onu yorumlamaya çalışıyorlar. Böylece yeni yılın falına bakıyorlar.

Bolivya: Yeni yıl pastası

Bolivyalılar yeni yıl gecesi bir pasta pişiriyor. Pastanın farkı içine bir altın koyularak yapılması. Pişirilen pasta dilimlenerek misafirlere dağıtılıyor. Altın, kimin diliminden çıkarsa yeni yılın ona uğurlu geleceğine inanıyorlar.

Porto Riko: Su bereketi

Porto Rikolu çocuklar gece yarısından önce bir kova su hazırlıyor ve saat tam 12’yi vurduğunda bunu dışarı döküyorlar. Böylece evdeki kötülüklerin onlardan uzaklaşacağına inanıyorlar.

Finlandiya: Teneke faktörü

Finlandiyalıların da bir fal geleneği var. Teneke parçasını eritip bir bardak suyun içine koyuyorlar. Yeni yıl sabahında tenekenin aldığı şekli inceleyip yorumluyorlar. Bu sayede yeni yılda gerçekleşecek olayları önceden gördüklerine inanıyorlar.

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