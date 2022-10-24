Yürek Çıkmazı dizisi ne zaman yayınlanacak? Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi 'Yürek Çıkmazı'nın yayın tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gördü. Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor? Yakından bakalım...
Serdar Gözelekli'nin yöneteceği Gold Film imzalı dizi Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Yürek Çıkmazı dizisinin künyesine yakından bakalım...
YÜREK ÇIKMAZ DİZİSİ KÜNYE
Kanal: TRT1
Yayın günü: 1 Kasım Salı 20:00
Dizinin özeti: Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi başlangıçta Cennetin Çocukları olarak duyurulmuştu. Dizi, alkolizm ve kişilik bozukluğu sorunlarını, bir kadının hayata tutunma hikayesini izletecek.
Başrol oyuncuları: Alp Navruz, Ayça Bingöl ve İrem Helvacıoğlu
Yönetmen: Serdar Gözelekli
Senaryo: Ayla Hacıoğlu ile Vilmer Özçınar
Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor?
TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın 1. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanla birlikte dizinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Yürek Çıkmazı dizisi, 1 Kasım Salı akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.
Yürek Çıkmazı uyarlama mı?
Yürek Çıkmazı dizisi, Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlandı.
Yürek Çıkmazı dizisi konusu
Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.
Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu
- Ayça Bingöl
- Alp Navruz
- İrem Helvacıoğlu
- Cemal Toktaş
- Rozet Hubeş,
- Özlem Ulukan
- Timur Ölkebaş
- Mesut Akusta
- Eylül Ersöz
- Bihter Dinçel
- Erhan Alpay
- Güler Ökten
- Alp Akar
- Aydan Şener
- Dilara Aksüyek