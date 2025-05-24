Zamanınız kısıtlı mı? Yoğun günler için zaman kazandıran en iyi 10 ipucu

"Çalışamayacak kadar meşgulüm. Sağlıklı bir kahvaltı yapacak vaktim yok. E-posta kutum sıfıra ulaştığında yapılacaklar listeme başlayacağım..." En önemli şeyi yapmak için neden zamanımız olmadığına dair hepimizin mazeretleri var. Günde yalnızca 24 saat ve cevaplanacak yüzlerce e-posta, hazırlanacak yemekler ve temizlenecek karışıklıklar varken, hepsini başaramayacağımızı hissetmemiz sürpriz değil.

Günlük programlarımızda gizlenen gizli dakikaları bulmanıza yardımcı olmak için kahvaltıdan yatma saatine kadar kullanabileceğiniz zaman kazandıran stratejiler hazırladık. Hazır kahvaltılar, yoğun sabahlarda asla aç kalmayacağınız anlamına gelirken, her yerde (evet, ofiste bile) yapabileceğiniz 10 dakikalık bir egzersiz, toplantılar arasında fitness zamanınızı sıkıştırmanıza olanak tanır. Ardından, hızlı temizlik ipuçları ve market alışverişi teslimat hizmeti, akşamları gerçekten dinlenmeniz için size boş zaman bırakıyor. İşte gününüzü (sabah, öğlen ve gece) en iyi şekilde değerlendirmenin 10 yolu...

1 . 07:00: Hazır, Taşınabilir Kahvaltı Hazırlayın

Tipik sabah rutininiz aceleyle yemek pişirme, giyinme ve temizlik ve ardından çılgınca kapıya koşmaksa, bu hazır kahvaltı atıştırmalıkları sabahlarınızı dönüştürecek. Bir gece (veya hafta sonu) önceden hazırlayabileceğiniz tarifler, sizi çocuklar için kıyafet seçerken ve saçınızı fönlerken yumurta çırpma zahmetinden kurtaracaktır.

Üstelik bu tarifler o kadar güzel ki kendinizi beklenti içinde biraz erken uyanırken bulabilirsiniz. Yoğurt ve taze meyvelerle karıştırılan fıstık ezmeli granola güzel bir tercih olabilir. Veya tüm hafta keyif alacağınız bir paket kahvaltı için Pazar günü bir grup sağlıklı tam tahıllı muzlu kek hazırlayın. Zamanınız çok kısıtlıysa, güne güçlü bir başlangıç ​​yapmak için önceden hazırlanmış bir protein içeceği alın.

2. 08:00: Dolabınızı Düzenleyin ve Daha Hızlı Giyinin

Bu, sabah rutininizi düzene koymaya ciddi bir şekilde (bu sefer gerçekten!) kararlı olduğunuz bir yılsa, halletmeniz gereken bir nokta var: dolabınız. Dağınık bir dolabı düzenlemek bir miktar başlangıç ​​yatırımı gerektirse de, önümüzdeki hafta sonu dolabınızı düzenlemek için gösterdiğiniz çaba, tüm sezon boyunca hazırlanma rutininizden dakikalar kısaltacaktır.

Depolama alanınızı iki katına çıkarmak için blogger'ın onayladığı bazı püf noktaları ekleyerek başlayın. Örneğin, Room for Tuesday'den Sarah Gibson dolabını yatay olarak bölüyor, böylece gömlek ve bluzları asmak için iki sıraya sahip oluyor. Bir düzenleme sisteminiz olduğunda dolabınızı daha da karmaşık hale getirin. Bir numaralı ipucumuz? Asla giymediğiniz her şeyden kurtulun. Yıllardır giymediğiniz beş adet modası geçmiş tişört onu engelliyorken en sevdiğiniz iş gömleğini nasıl bulabilirsiniz? Biz de öyle düşündük. Şimdi dolabınızı temizlemeye başlayın; sabahları ne kadar hızlı giyindiğinize şaşıracaksınız.

3. 11:00: E-posta Gelen Kutunuzun Kontrolünü Elinize Alın

Adobe'nin Tüketici E-posta Anketi'ne göre Amerikalılar hafta içi her gün iş e-postalarını kontrol etmek için ortalama 3,1 saat harcıyor. Günde yalnızca 24 saatimiz olduğunda, e-postanın çoğu zaman büyük bir zaman kaybı gibi gelmesine şaşmamak gerek. Bu önemli iletişim biçimini tamamen göz ardı edemesek de onu daha verimli hale getirecek stratejiler benimseyebiliriz.

Daha işe başlamadan önce, sabah e-posta kontrolü için harcayacağınız gerçekçi bir süre belirleyin. Ardından, gelen kutunuza öncelik verin, böylece yanlışlıkla iki saatinizi düşük öneme sahip mesajları yanıtlamaya harcamazsınız.

4. Öğlen: Hazırlık Öğle Yemeği Paketleyin

Her yıl okula dönüş sezonu aynı soruyu gündeme getiriyor: Öğle yemeği için ne hazırlamalı? Yoğun sabahlarda zamandan tasarruf etmek için, öğle yemeğini bir gece önceden hazırlayın, böylece okul otobüsü yanaşırken (bir kez daha) öğle yemeği parasını harcamak zorunda kalmazsınız. En seçici yiyicilerin bile keyif alacağı sağlıklı öğle yemekleri hazırlamanın bu yaratıcı yollarını deneyin. Bu öğelerin çoğu hızla konteynere atılabilir ve hazırlık gerektiren öğeler (makarna ve kinoa gibi) hafta sonu önceden pişirilebilir.

5. 15:00: Antrenman Zamanı

Bu, egzersiz yapmaya vakti olmayan insanlar için bir egzersizdir. Bu sekiz basit egzersizin her biri, direnç için kendi vücudunuzun ağırlığını kullanır ve ağırlıklara veya egzersiz bantlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Evden çalışıyorsanız, konferans görüşmeleri arasında hızlı bir set hazırlayabilirsiniz veya ofisteyseniz merdivenler veya yakındaki bir park, yeni favori spor salonunuz olabilir. Merdiven boşluğunda mekik çekerken rahat olmasanız da, hamleler, squat ve baldır kaldırma hareketlerinin hepsini ayaklarınız yere sağlam basarken yapabilirsiniz.

Ofis merdivenlerinin tercih ettiğiniz spor salonu olması için başka bir neden mi istiyorsunuz? Kanada'daki McMaster Üniversitesi'ndeki araştırmacılar , kısa süreli yoğun merdiven çıkmaların bile (sadece üç kez 30 saniyelik patlamalar) zaman içinde kardiyovasküler sağlığı iyileştirebileceğini buldu. Devam edin, bir iş arkadaşınızı davet edin; 10 dakikalık antrenmanınız sohbet süresi olarak iki katına çıkacak.

6. 17.00: Alışveriş Gezisini Atlayın

Kıyafet alışverişini bir zevkten çok bir angarya olarak görüyorsanız, internetten alışveriş yapmak sizi alışveriş merkezinde saatlerce harcamaktan kurtaracaktır. Bu internetten alışverişle, hiçbir zaman raflar arasında sıralama yapmak veya internette gezinmek için zaman harcamanıza gerek kalmayacak.

7. 18:00: Yemek Hazırlığını Hızlıca Yapın

Bu sekiz kolay yemek hazırlama ipucuyla akşam yemeğini masaya hazırlama süresini kısaltın. Etinizi bir önceki sabah marine ettiğinizde veya sebzeleri bir önceki Pazar günü doğrayıp dondurduğunuzda, çalışma haftası boyunca değerli zamanınızdan tasarruf etmiş olursunuz. Sebzeleri mutfak robotunda birkaç kez çalıştırarak, sebzeleri tamamen doğramak gibi korkunç bir görevden genellikle kaçınabilirsiniz. İşte küçük bir sır: soğanlar çorba ve soslar için doğramak yerine neredeyse her zaman dilimlenebilir, böylece zamandan ve birkaç gözyaşından tasarruf edersiniz.

Ve neden yemek hazırlamanın en çok zaman alan kısımlarından birini kesmiyorsunuz: markete gitmek. Bunun yerine, teslimat hizmeti sunan veya siparişinizi teslim almanızı sağlayan bir market teslimat hizmetini deneyin. Bir görevli, önceden sipariş edilen yiyeceklerle dolu poşetleri doğrudan arabanıza teslim edecek, böylece koridorlarda dolaşarak asla zaman kaybetmeyeceksiniz.

8. 19:00: 15 Dakikalık Yemekte Ustalaşın

Pişirme süresini kısaltmanın en önemli kısmı yoğun günler için özel olarak geliştirilmiş tarifleri seçmektir. Bu hızlı akşam yemeği fikirlerinin tümü yalnızca 15 dakika veya daha az uygulamalı pişirme süresi gerektirir. Sebzeleriniz önceden doğrandığında ve etler zaten marine edildiğinde, bu yemekler rekor sürede masaya gelir. Bize güvenin, bunlar, paket servisi için aramanıza iki saniye kaldığınız zamanlar için yer imlerine eklemek, sabitlemek ve arka cebinizde tutmak isteyeceğiniz tariflerdir.

Yapraklı yeşillikleri standart spagetti yemeğinize gizlice katan lahana ve domatesli tam tahıllı spagettiyi deneyin.

9. 20:00: Temizlik Rutininizi Hızlandırın

Ailenizle Netflix'te olmayı tercih ederken temizliğe çok fazla zaman harcıyorsanız, temizlik rutininizi düzene koymanız gerekebilir. Birçok yüzeyde kullanılabilen, zaman kazandıran, çok görevli temizlik ürünlerini seçerek başlayın, böylece temizleyiciler arasında geçiş yaparak zaman kaybetmezsiniz. Aynaların buğusunu çözmekten fayans parlatmaya kadar her şeyi yapabilen klasik çok amaçlı temizleme tozları, özel ürünlere bir servet harcamanıza gerek olmadığını kanıtlar.

10. 22.00: Daha Hızlı Uykuya Dalın

Her şeyi olabildiğince çabuk yapmayı hedeflediğimiz bir kültürde, uykuya dalmanın ne kadar sürdüğünü bile inceliyoruz. Eğer uyku performansı kaygısı yeterince uykunuzu almanıza engel oluyorsa, Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırma , çok fazla çabalıyor olabileceğinizi ortaya çıkardı. Kendinizi yatakta kalmaya zorlamanın en iyi yöntem olduğunu düşünebilirsiniz ancak araştırma, bu davranışın kronik uykusuzluğa yol açma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Daha iyi bir hareket tarzı mı? Yorgun olmadığınızda yatmaktan kaçının ve ertesi gün şekerleme yapma isteğine kapılmayın. Bir programa bağlı kalmak uykusuz gecelerin en iyi tedavisidir.