Kapıdan daha hızlı çıkmanızı sağlayacak, hayat değiştiren 12 sabah rutini hilesi

Sabah mücadelesi gerçektir. İster bir sabah antrenmanına sığdırmanız , ister kurumsal bir iş için uyumlu görünmeniz, çocukları okul için bir sabah rutinine sürüklemeniz veya tüm bir hazırlanma rutinini 30 dakikaya sığdırmanız, kapıdan çıkmanız sabah herkes için bir meydan okumadır. Sonuçta, sınırlı bir süre içinde yapılacak çok şey var.

Daha iyi bir sabah rutini için ilk adım, neyin gerçekten önemli olduğunu değerlendirmek, bir önceki geceden mümkün olduğu kadar çok hazırlık yapmak ve daha minimal bir sabah programı için fazladan adımları atmaktır. Nihayetinde, gerçekten işlevsel bir sabah rutini oluşturmak, günün geri kalanını daha olumlu, üretken ve daha az kaotik hale getirecektir.

Sabah rutininize bağlı kalmanın, bir rutini planlamak kadar önemli olduğunu unutmayın. Planlanmış bir sabah başlangıçta daha stresli gelse de, bu stratejileri uygulamayı öğrendiğinizde, güne onlarsız nasıl başladığınızı merak edeceksiniz. (Sonraki adım: Sabah rutininizi bir kenara bıraktıktan sonra, bu erken saatleri daha da iyi hale getirmek için sabah esnemeleri gibi olumlu kişisel bakım aktivitelerini dahil etmeyi deneyin.)

Hayat değiştiren sabah rutini fikirleri



1. Uyanır uyanmaz su için

Yatağınızın yanında bir şişe su bulundurun ve ayaklarınız yere değmeden için. Herkes uyandığında susuz kalır. Sıvıları yenilemek size anında enerji verir ve genel sağlığınızı, sıhhatinizi ve odaklanmanızı geliştirir. Güne kişisel bakımla başladığınızı bilmek de kendinizi iyi hissetmenize yarar.

2. Zaman kaybetme

Yatakta oturup e-postanızı, sosyal medyayı ve haberleri kontrol etmek tam bir zaman kaybı. Telefonunuzu ve çoklu görevlerinizi kontrol etmek için kahvaltıya kadar bekleyin. Gerçek bir acil durum olmadığı sürece hiç kimse iş saatlerinden önce yanıt beklemez. Bakmaya karşı koyamıyorsanız, telefonunuzu kullanmak yerine standart bir çalar saate geçmeyi düşünün.

3. Kıyafetinizi bir gece önceden seçin

Kıyafetlerini bir gece önceden seçmek, sabah rutinini basitleştirmenin kolay bir yolu. İç çamaşırlarından aksesuarlara ve dış giyime kadar giymeyi düşündüğünüz her şeyi düzenleyin. Her kıyafete uyan ten rengi sutyenleri ve iç çamaşırları stoklamak, süreci daha da basitleştirmeye yardımcı olabilir.

4. Yemeklerinizi önceden hazırlayın

Öğle yemeğinizi ertesi gün işe götürmek için bir gece önceden hazırlamak sabahları zaman kazandırabilir, ancak kahvaltınızı hazırlamak da bir sonraki aşamadır. Gece yulaf ezmesi veya yeniden ısıtması kolay ev yapımı frittata (İtalyan omleti) gibi toplu olarak yapabileceğiniz kolay yemekleri düşünün (her bir porsiyonu mikrodalgaya dayanıklı bir kapta saklayın). Hatta bazı sağlıklı proteinli kekler pişirebilirsiniz. Hazırlamadan yiyebileceğiniz veya hızlı bir şekilde yeniden ısıtabileceğiniz her şey, pişirme ve temizlik süresinden tasarruf etmenizi sağlar.

Sağlıklı bir kahvaltı smoothie'sini tercih ediyorsanız, tüm malzemeleri bir gece önceden blender'da hazırlayın, buzdolabında bırakın ve uyandığınızda karıştırmadan önce biraz buz atın. Yemek hazırlamayı sevmiyorsanız, hazırlanırken ekmek kızartma makinesinde ısınabilen bazı proteinli waffle'ları deneyin.

5. Kahveyi hızlı yap

Zamanlayıcılı bir cezve alın ve bir önceki akşam ayarlayın veya tek kişilik kapsülleri önceden yükleyin. Şişelenmiş veya önceden hazırlanmış soğuk demleme daha da hızlı bir seçenektir.

6. İlaçlarınızı ve takviyelerinizi sıralayın

Birden fazla takviye veya ilaç alıyorsanız, sabahları bunları sıralamaya çalışmak ve özellikle yorgunsanız hiçbir şeyi unutmadığınızdan emin olmak, rutininize dakikalar ve stres ekleyebilir. Çözüm basit: Bir ilaç kutusu satın alın veya ilaçlarınızı ve takviyelerinizi ayrı paketler halinde ön tasnif eden bir düzen kullanın.

7. Duşta bir zamanlayıcı kullanın

Sabah duşunuz son derece canlandırıcı olabilir, ancak keyifle geçireceğiniz süre sınırlı. Suyun altında çok uzun süre kalma eğilimindeyseniz, telefonunuzda bir zamanlayıcıyı duşta duyabileceğiniz kadar yüksek sesle ayarlayın. Harekete geçmenizi sağlayacak rahatsız edici bir ses gibisi yoktur. Sirenler, ördekler veya her zaman bulaşıcı Baby Shark gibi duymaktan hoşlanmayacağınız bir alarm seçtiğinizden emin olun. (Bu alarm hilesi ayrıca sabah rutininizin her aşamasında size yardımcı olabilir.)

8. Daha az ürün kullanın

Duşta çok amaçlı ürünler kullanarak birkaç dakika tasarruf edin. Köpürmesi birkaç dakika sürebilen kalıp sabundan kaçının ve bunun yerine duş yağı kullanın. Temizleyici bir yağ ürünü, duş jeli, tıraş kremi ve hatta duş sonrası vücut nemlendiricinizin yerini alabilir.

Ardından, aydınlatan ve nemlendiren bir serum gibi çifte görev yapan cilt bakım ürünlerini tercih edin, böylece rutininizdeki bazı adımları atlayabilirsiniz.

9. Makyaj malzemelerinizi düzenli tutun

Sabahları, makyaj denemenin zamanı değil. Tüm kozmetik ürünlerinizi tek bir kapta veya makyaj çantasında tutun ve göz makyajını tek bir paletle sınırlayın, böylece birden fazla renk aramakla zaman harcamak zorunda kalmazsınız. Rujunuzu, parlatıcınızı çantanızda bırakın ve hareket halindeyken uygulayın.

10. Saçınızı önceki gece yıkayın

Sabahları saçınızı yıkamak birçok insan için bir süreç olabilir, bu yüzden bu adımı atlayabiliyorsanız atlamalısınız. Saçınızı sabah yıkamanız gerekiyorsa, aynı anda hem kurutabilen hem de şekillendirebilen bir saç kurutma makinesi fırçası tercih edin.

11. Anahtarlarınızı tek bir yerde tutun

Hiçbir şey bir dizi kayıp anahtar kadar sabah kaosu yaratmaz. Kapının yanına bir kanca veya sepet takın ve her girdiğinizde evinizin ve arabanızın anahtarlarını oraya astığınızdan emin olun.

12. Küçük acil durumlar için hazırlanın

Küçük bir acil durum büyük bir zaman kaybına neden olabilir, bu nedenle ihtiyacınız olan her şeyin elinizin altında olduğundan emin olun. Örneğin, kendinizi tıraş ederken yırtma eğiliminiz varsa, her zaman kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bandaj olduğundan emin olun.

Sabah ayrıca gardırop arızaları için en uygun zamandır. Tüy çıkarıcı, çengelli iğneler, çift taraflı bant, yapışkan düğmeler, leke çıkarıcı kalem ve daha fazlası gibi yardımcı araçlarla modaya uygun bir acil durum kitini elinizin altında bulundurun. Makyaj temizleyici ve tırnak makası gibi güzellik aletleri de ortalıkta kullanışlıdır, böylece şeytan tırnağı veya göz kalemi gibi bir aksilik sizi işe zamanında gitmekten alıkoymaz.