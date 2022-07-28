Zeytin Ağacı dizisi Netflix'te yayında! Zeytin Ağacı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım

Netflix'in Türkiye yapımı yeni dizisi "Zeytin Ağacı" bugün Netflix'te yayınlandı. Zeytin Ağacı dizisi konusu ve oyunları da merak edilenler arasında... Dizinin konusu, künyesi, oyuncularına yakından bakalım... ( Netflix 2022 Temmuz içeriklerinin tamamına göz atabilirsiniz)

Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir?

Netflix, Zeytin Ağacı dizisinin konusunu şöyle paylaşıyor: Ada, Sevgi ve Leyla’nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olur.

Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları

Zeytin Ağacı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadroda şu isimler var:

Tuba Büyüküstün,

Seda Bakan,

Boncuk Yılmaz,

Murat Boz,

Füsun Demirel,

Fırat Tanış,

Rıza Kocaoğlu

Serkan Altunorak

Zeytin Ağacı Fragmanı