Netflix'in Temmuz 2022 programı belli oldu: İşte Temmuz ayı filmleri, dizileri, belgeselleri

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Temmuz ayında abonelerine sunacağı yeni içeriklerini açıkladı. Geçmişin, değiştirilemese bile kabul edilmesiyle, hayattaki pek çok çıkmazın üstesinden gelinebileceğini anlatan yeni yerli dizi Zeytin Ağacı da 28 Temmuz'da Netflix'te olacak.

Açıklamaya göre Ryan Gosling ve Chris Evans'ın başrollerinde yer aldığı, Russo Kardeşler'in yönettiği The Gray Man, 22 Temmuz'da Netflix ekranlarındaki yerini alıyor. Stranger Things 4: 2. Kısım, 1 Temmuz'da Netflix’e geliyor.

NETFLİX TEMMUZ AYI DİZİ PROGRAMI

Stranger Things 4: 2. Kısım / 1 Temmuz

Aralarına mesafeler girmiş olsa da her zamankinden daha kararlı olan dostlarımız, korkutucu bir gelecekle karşı karşıya. Ama bu daha başlangıç. Sonun başlangıcı...

Boo, Bitch / 8 Temmuz

Lise son sınıftaki iki dost, fark edilmek için son bir hamle yapar. Ancak içlerinden biri hayalete dönüşür ve fırsatını bulmuşken hayatın tadını çıkarır.

Resident Evil: biohazard / 14 Temmuz

Korku oyunu serisinden uyarlanan Resident Evil: biohazard, T-virüsünün keşfinden neredeyse otuz yıl sonra yaşanan bir salgınla Umbrella Corporation'ın karanlık sırlarının ortaya çıkmasını konu alıyor.

Zeytin Ağacı / 28 Temmuz

Dizinin oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak yer alıyor.

(Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? içeriğine de göz atabilirsiniz)

Zeytin Ağacı'nın konusu ise şöyle: Ada, Sevgi ve Leyla’nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olur.

Uncoupled / 29 Temmuz

17 yıllık partneri tarafından aniden terk edilen New Yorklu bir emlakçı, 40'larındaki bekâr bir insan olarak hayata yeni bir başlangıç yapar.

NETFLİX TEMMUZ AYI FİLM PROGRAMI

MERHABA, HOŞÇA KAL VE YAŞADIĞIMIZ HER ŞEY / 6 Temmuz

Üniversiteden önce pişman olmadan ve kalp kırmadan ayrılmak üzere bir anlaşma yapan Clare ve Aidan, aşka bir şans daha vermek mi yoksa sonsuza dek ayrı kalmak mı konusunda bir tercih yapar.

İKNA / 15 Temmuz

Mütevazı ve çekici bir adamla evlenmemesi için ikna edilen Anne Elliot, sekiz yıl sonra yolları tekrar kesiştiğinde bu kez kalbinin sesini dinleyip gerçek aşka ikinci bir şans verecek mi?

THE GRAY MAN / 22 Temmuz

Gizemli bir CIA ajanı, CIA'in sırlarını ortaya çıkarınca, sosyopat bir gizli ajan onun peşine düşer ve dünyanın her yerinde onu aramaya başlar.

NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

FIRLAMA KIZLAR / 1 Temmuz

Beverly Hills'de yaşayan, çekingen ve içine kapanık görünen öğrencileri tespit edip onları baştan yaratan still ikonu Cher Horowitz, Tai isimli sınıf arkadaşının görünüşünü değiştirmeye karar verir ve hayatında yeni bir sayfa açılır.

BİR NETFLIX DİZİSİ

CONTROL Z: 3.SEZON / 6 Temmuz

Sofia, Javi ve arkadaşları lisedeki son yıllarının tadını çıkarmaya çalışır, ancak daha önce de sorun çıkarmış olan bir hacker hayatı onlara zindan eder.

BİR NETFLIX FİLMİ

LANETLİ SEMBOL / 8 Temmuz

Altı yıl önce dini bir tabuyu yıkmasının ardından lanetlenen Lee Jo-nan, şimdi kızını kendi yaptıklarının sonuçlarından korumalıdır.

BİR NETFLIX FİLMİ

DENİZ CANAVARI / 8 Temmuz

Efsanevi bir deniz canavarı avcısı ve onun gemisine kaçak olarak binen genç bir kız, keşfedilmemiş sularda destansı bir yolculuğa çıkar.

BİR NETFLIX FİLMİ

PAULA VE JOJO /11 Temmuz

Paula, âşık olup Berlin'deki çılgın flört maceralarını geride bırakan en yakın arkadaşı Jojo'nun düğününü sabote etmek için elinden geleni yapar.

BİR NETFLIX BELGESELİ

NEREDESİN D.B. COOPER? / 13 Temmuz

1971'de bir hava korsanı, bir çanta dolusu çalıntı parayı alarak paraşütle uçaktan atladı ve yakayı kurtardı. Yıllar sonra bu kişinin kimliği hâlâ gizemini koruyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

KUNG FU PANDA: EJDERHA ŞÖVALYE / 14 Temmuz

Efsanevi savaşçı Po sihirli silahları ele geçirmek, itibarını düzeltmek ve dünyayı kurtarmak için elit bir İngiliz şövalyesiyle dünyayı dolaşır.

BİR NETFLIX DİZİSİ

FARZAR / 15 Temmuz

Uzaylıların dünyasındaki bir insan kolonisinde yaşayan Prens Fichael gezegeni kötülerden kurtarmaya ant içer ama en büyük kötülüğü yapan kişinin babası olduğunu öğrenir.

BİR NETFLIX DİZİSİ

VIRGIN RIVER: 4. SEZON / 20 Temmuz

Mel yeni gerçekliğine alışmaya çalışırken, Jack'in geçmişi geleceğini tehdit eder ve Virgin River'a yeni gelen biri ortalığı karıştırır.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI: 5. SEZON / 21 Temmuz

Popüler serinin dünyasında geçen dizi, genç kampçıların Isla Nublar'ı arkalarında bırakıp yeni topraklarda karşılaştıkları tehditlerle yüzleştikleri yeni sezonuyla geri dönüyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

STREET FOOD: ABD / 26 Temmuz

Street Food'un bu sezonunda Amerikalı aşçılar, mangal ustaları, taco ve burrito yapan şefler ve mutfaktaki kahramanlar ön plana çıkıyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

İNTERNETİN EN ÇOK NEFRET EDİLEN ADAMI / 27 Temmuz

Bu yeni belgesel dizisi, bir annenin bir porno sitesinin acımasız sahibine karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alıyor.

BİR NETFLIX DİZİSİ

DREAM HOME MAKEOVER: 3. SEZON / 27 Temmuz

Syd ve Shea, çalışma odasında bir vaha yaratmaktan şık bir şarap mahzenine kadar müşterilerinin hayallerini gerçekleştirirken McGee ailesine yeni bir üye katılıyor.

BİR NETFLIX FİLMİ

KALPLERİMİZ BİR / 29 Temmuz

Azimli bir şarkıcı ve söz yazarı ile bir deniz subayı, olanca farklılıklarına ve tüm zorluklara rağmen birbirlerine âşık olur.