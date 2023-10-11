Açık havada egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken 4 şey

Eğer egzersiz rutininizi değiştirmeyi düşünüyorsanız, şimdi bunu yapmanın tam zamanı. Koşu bandı seansı yapma veya terli bir ağırlık sehpasını paylaşma düşüncesinden çekiniyorsanız, açık havada egzersiz yapmayı denemek iyi bir fikir olabilir.

Ünlü CPT ve BuffBunny'nin kurucusu Heidi Somers'a göre, terlediğinizde dışarı çıkmanın birçok faydası var. “Zamanınızın çoğunu kapalı alanda geçiriyorsanız, dışarıda antrenman yapmak harika bir manzara değişikliğinden daha fazlası olabilir. Açık havada egzersiz yapmak D vitamini seviyenizi artıracaktır. Beş duyunun tümünü tam olarak kullanabilir, genellikle daha fazla kalori yakabilir ve elinizdeki göreve odaklanma yeteneğinize yardımcı olabilirsiniz.

Ancak açık havada egzersiz yapmak biraz planlama ve hazırlık gerektirebilir. Eğitmenlere göre dışarıda egzersiz yaparken dikkat etmeniz gerekenler:

Dikkate Alınması Gereken Açık Hava Egzersizleri

Açık havada yapabileceğiniz birçok egzersiz vardır ancak bu konuda yeniyseniz yürümek en iyi fikirdir. Ayrıca koşu yapmayı ve hatta koşmayı denemek isteyebilirsiniz.

Ancak kardiyo tek seçeneğiniz değil. Somers, "Pliometrik egzersizler ve hamleler, havada squat veya squat sıçramaları, şınavlar ve zıplama gibi vücut ağırlığı hareketleri gibi dışarıda yapabileceğiniz çok şey var" diyor.

Yogayı deneyin

Yoga başka bir iyi açık hava fitness aktivitesidir. “Dışarıda yoga yapmanın pek çok faydası var; temiz havayı solumak, güneş ışığını almak ve zihninizi olumsuz düşüncelerden, yapılacaklar listesindeki öğelerden veya yapılması gereken işlerden temizlemek de dahil! Alo Moves'ta fitness eğitmeni olan Meghan McFerran, "Kendinizi tamamen bırakabilir, doğanın tadını çıkarabilir ve dışarıda hareket ederek kendinize çok fazla pozitif enerji ve sevgi yaratabilirsiniz" diyor .

Dizüstü bilgisayarınızı, telefonunuzu veya tabletinizi nereye koyduğunuza dikkat edin. McFerran “Dışarıda egzersiz yaparken cihazı koyabileceğiniz en iyi yer yan masa veya sandalyedir. Hatta telefonunuzu veya tabletinizi su şişenize veya bankınıza dayayabilirsiniz. Cihazınıza çim veya kum bulaşma riski varsa, dışarıya fazladan bir gömlek veya havlu getirin ve cihazı üzerine yerleştirin," diye açıklıyor.

Alan, aşırı ısınmayı önlemek için cihazınızı gölgeye koymanızı önerir. "Bu aynı zamanda ekrandaki parlamayı da önleyecek, böylece en sevdiğiniz eğitmenleri kolayca takip edebileceksiniz."

Dehidrasyondan Kaçının

Dışarıda egzersiz yaparken su kaybını önlemek çok önemlidir. Suyun ısınmaması için her zaman ısıya dayanıklı yeniden kullanılabilir bir şişede (tek kullanımlık plastik şişe yerine) su bulundurmalısınız. Ekstra sıcak günlerde elektrolit eklediğinizden emin olun.

Aşırı Isınmayı Önleyin

Somers, hava durumunu kontrol etmeyi ve sıcaklığın en yüksek olduğu zamanlarda egzersiz yapmaktan kaçınmayı öneriyor. Sabahın erken saatlerini ve akşamın ortasından geç saatlere kadar tercih edin. Somers, "Rüzgar sirkülasyonunun iyi olduğu gölgeli alanlar aradığınızdan emin olun" diyor.

Alo Moves'ta heykel eğitmeni olan Jeffrey Ala , ısı endeksi 90 dereceyi aşarsa o gün antrenmanınızı iç mekana taşımanızı söylüyor.

Güneş Kremini Sürün

Antrenmandan önce vücudunuzun her yerine güneş koruyucu sürmeniz zorunludur. Açık havada egzersiz yaparken “yanmayı hissetmek” isteseniz de bu, güneş kreminin gözlerinize damlamasından olmamalıdır. Hem suya hem de tere dayanıklı bir güneş koruyucu seçin.

Ayakkabı Önemlidir

Yoga ve Pilates gibi çıplak ayakla yapabileceğiniz bazı açık hava egzersizleri olsa da, diğer aktiviteler için ayakkabınıza dikkat etmeniz gerekir. “Yürüyorsanız, koşuyorsanız veya plyometrik egzersizler yapıyorsanız, tipik koşucu ayakkabınız/atletik ayakkabınız işinizi görecektir.