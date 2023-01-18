Altıncı hastalık nedir, belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? 9 soruda altıncı hastalık

Etkeni Herpes virüs tip 6 (HHV6) olan 6. Hastalık, Roseola Infantum diye adlandırılan çocukluk çağı hastalığı. Medipol Çamlıca Ünivesite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Murat Cömert altıncı hastalığın nedenleri, belirtileri, teşhisi, tedavisine dair merak edilenleri detaylıca anlattı. (Bu yazının ardından RSV enfeksiyonu nedir, belirtileri neler? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

Altıncı hastalık nedir?

Halk arasında 6. Hastalık olarak bilinen diğer adıyla rozeola infantum, uçuk virüsü ailesinden HHV-6 ve HHV-7 ‘nin neden olduğu bir hastalıktır.

Altıncı hastalık neden olur?

Hastalık Virüsün enfekte ettiği çocuktan damlacık yoluyla yani konuşurken, öksürürken, hapşırırken etrafa saçılan virüsün solunum yoluyla alınması veya ortak kullanılan kaşık çatal bardak ile bulaşabilir. Ayrıca temas ile de bulaşabilen bir hastalıktır.

Altıncı hastalık belirtileri nelerdir?

Hastalık en sık 6 ay-3 yaş arasındaki çocukları etkiler. Ani başlayan ve 40-41 dereceyi bulan ateş ve hafif nezle belirtileri ile kendini gösterir.

Ateş birkaç gün sürdükten sonra ani bir şekilde düşer hemen sonrasında veya bir gün sonra gövdeden başlayıp kol ve bacaklara yayılabilen 2-3 mm çapında gül renginde döküntüler ile devam eder. Döküntü 1-2 gün sürer ve soyulma yapmadan ve iz bırakmadan iyileşir.

Altıncı hastalık bulaşıcı mıdır?

Hastalık çocuklar arasında çok bulaşıcı bir şekilde seyreder ancak büyük salgınlara neden olmaz, nadiren de olsa erişkinlere de bulaşabilir.

Altıncı hastalık için risk faktörleri nelerdir?

Genel hijyen kurallarına uyulmaması, kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmak, hasta kişilerle sosyal mesafenin korunmaması en büyük risk faktörlerindendir.

Altıncı hastalık tanısı nasıl konulur?

Dikkatli bir hekim tarafından yapılan genel bir fizik muayene tanıyı koymak için yeterlidir. Diğer tanılarla arada kalınmadığı müddetçe ek bir tetkike gerek yoktur.

Altıncı hastalık tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi hastanın ateşini düşürüp konforunu arttırmaya yöneliktir.

Antibiyotik kullanımına gerek yoktur.

Ateş düşürücülerin kullanılması,

Ortam ısısının düşürülmesi,

Sıvı alımının arttırılması,

Çocuğa ılık duş aldırılması tedavinin öncelikleridir.

Altıncı hastalık komplikasyonları nelerdir?

Döküntülü hastalıklar içerisinde Ateşli havaleye (febril konvülziyon) en çok neden olan hastalıktır (%6)

Altıncı hastalıktan korunma yolları nelerdir?

Hastalıktan korunmak için genel hijyen kurallarına uyulması, AVM gibi kapalı ve Kalabalık ortamlardan uzak durulması, toplu taşımalarda sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı hastalıktan korunmada faydalı olacaktır.