Anne babanızla iyi bir ilişki kurmak için 6 ipucu

Yetişkinliğe geçiş yaptığınızda ebeveynlerinizle ilişkiniz gelişir. Daha bağımsız hale gelseniz de onlarla ilişkiniz hâlâ çok önemlidir. Anne-babanızla iyi bir bağ kurabilmek için sizin ve onların bu konuda çalışmanız ve birbirinizi anlamanız gerekir.

ANNE-BABANIZLA İYİ GEÇİNMEK İÇİN 6 İPUCU

1. Sorumlu olmak için üzerinize düşeni yapın

Yetişkin bir çocuk olarak ebeveynlerinizle iyi geçinmek için kendi hayatınızın sorumluluğunu üstlenmeniz gerekir. Bunu yapmak için evdeki işlere ve faturalara yardımcı olmanın yollarını bulabilirsiniz. Unutmayın, onlar için üzerinize düşeni yapmanız sizin için güzel bir şeydir.

Ayrıca onlarla açık ve dürüst bir şekilde konuşun. Geç kalacağınız veya uzakta olacağınız zamanlarda onlara ne planladığınızı bildirin. İşte veya okulda, ilişkilerinizde, arkadaşlarınızla ve sosyal yaşamınızda işlerin nasıl gittiğini onlara bildirmek için onları sık sık kontrol edin.

2. Anne babanızla daha fazla zaman geçirin

Kaliteli zaman geçirmek, iyi bir ilişki sürdürmenin anahtarıdır. Bunu aklınızda tutarak, onlarla her hafta en az bir yemek veya aktivite planlamaya çalışın. Sadece kahve içmek ya da birlikte film izlemek bile olsa bu küçük anlar aranızdaki bağın güçlenmesine yardımcı olabilir.

Bunun dışında geçmişlerinden hikayeler paylaştıklarında anlamlı sohbetler başlatmayı ve dinlemeyi unutmayın. Anne babanızı olduğu gibi kabul etmek kolay olsa da, onlara minnettarlığınızı ifade etmek de büyük bir fark yaratabilir.

Onlara neden minnettar olduğunuzu anlatan içten bir kart veya mektup gönderin. Takdir sözleriniz onlara sevildiğini ve değer verildiğini hissettirecektir.

3. Anne babanızın söylediklerini dinleyin

Anne-babanız sizden çok daha uzun yıllar yaşadılar ve bu süre zarfında pek çok bilgelik ve yaşam deneyimi kazandılar. Bunu aklınızda tutarak onları dinlemeye, tavsiyelerini ve rehberliklerini anlamaya çalışın. Unutmayın, duymak istemeyebileceğiniz şeyleri duymaya açık olun. Sizin için en iyisini istiyorlar, bu yüzden hoş olmayan bir şey ortaya çıkarsa savunmaya geçmemeye çalışın.

Daha sonra tavsiyelerini uygulamaya koyun. Size rehberlik sunduklarında önerileri üzerinde düşünün ve bunların hayatınızda uygulamaya değer olup olmadığına bakın. Çabalarınızı fark edecekler ve bu aranızdaki bağı güçlendirecek.

4. Anne-babanızdaki kusurların farkına varın

Anne babanızın insan olduğunu ve dolayısıyla kusurlu olduklarını kabul edin. Onlara saygı duymanız gerekirken aynı zamanda kusurlarını ve eksikliklerini de anlamalısınız.

Hata yapıyorlar. Anne babanız bazen işleri berbat eder ve pişman olacakları şeyler söyler veya yaparlar. Hatalarını onlara karşı kullanmayın veya kötü seçimlerinin ilişkinize kalıcı olarak zarar vermesine izin vermeyin. Kusurlarından dolayı onları affedin, tıpkı sizin kusurlarınız için onların sizi affetmesini umduğunuz gibi.

Beklentileri gerçekçi olmayabilir. Bazı ebeveynler, kendi hayatlarını onlar aracılığıyla yeniden yaşama veya geçmişteki pişmanlıklarını telafi etme arzusu nedeniyle çocukları için gerçekçi olmayan standartlara sahiptir. Beklentilerin adaletsiz göründüğünü anlayın ve sakin bir şekilde sağlıklı sınırlar koymayı tartışın. Onların umutlarını ve hayallerini kontrol edemezsiniz; yalnızca ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı iletebilirsiniz.

5. Anne babanıza sizi neyin rahatsız ettiğini söyleyin

Sizi rahatsız eden konular hakkında ebeveynlerinizle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmak ilişkinizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Bunu akılda tutarak, geniş genellemeler yapmak yerine, sizi üzen davranış veya olaylara ilişkin net örnekler verin. Bakış açınızı tam olarak anlamalarına yardımcı olmak için bu olayların sizi nasıl etkilediğini açıklayın.

Bunun dışında, uzun bir şikayet listesini bir anda gündeme getirmeyin. Tartışmak için en önemli konulardan bir veya ikisini seçin, bunları çözün ve ardından gerginlikler hafiflediğinde diğer konuları tekrar gözden geçirin. Adım adım ilerlemek, konuşmaları daha verimli hale getirecek ve herkes için daha az yorucu hale getirecektir.

6. Espri anlayışınızı koruyun

Gerilim arttığında, biraz kaygısızlık çok işe yarayabilir. Bu anlamda anne babanızla bir kahkahayı paylaşma fırsatlarını bulun. Birlikte komik bir dizi veya film izleyin, eğlenceli hikayeler veya şakalar paylaşın ve komik anıların olduğu eski fotoğraflara bakın. Gülmek, ruh halinizi iyileştiren ve duygusal bağlantılarınızı güçlendiren endorfinlerin salgılanmasını sağlar.