Antep fıstığının faydaları neler? Antep fıstığının sağlığınız için 5 faydası

Binlerce yıldır antep fıstığı yiyoruz ama faydalarını çok da bildiğimiz söylenemez. Aslında fıstık ağacının yenilebilir tohumları olan fıstıkları, bir zamanlar burjuvalar için bir statü sembolü ve incelik olarak görülüyordu, ancak artık besleyici bir atıştırmalık isteyen hemen hemen herkes tarafından kolaylıkla bulunabiliyor.

Real Simple'da yer alan habere göre antep fıstığının herhangi bir öğünde veya atıştırmalıkta gerçekten bir yeri vardır; bu sadece onları ne kadar sevdiğinize ve ne kadar yaratıcı olabileceğinize bağlıdır. Antep fıstığı, lezzetinin ve çok yönlülüğünün ötesinde, besleyici ve faydalarla doludur. Connecticut merkezli blog yazarı Amy Gorin'e göre, antep fıstığı günlük besin hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için ihtiyacınız olan şey olabilir.

En Önemli Sağlık Faydaları

Tam Protein

Tipik olarak bitkisel protein kaynakları gerekli amino asitlerin tümüne sahip değildir ancak antep fıstığı istisnadır. Gorin, onları en yüksek protein içeren atıştırmalık kuruyemişlerden biri olarak öne sürüyor. "Antep fıstığı harika bir bitki bazlı protein kaynağıdır tam bir protein kaynağıdır ve ¼ fincanlık porsiyon başına 6 gram protein sunar" diyor. "Bu, vücudunuza dokuz temel amino asidin tamamıyla yakıt sağlamaya yardımcı oldukları anlamına geliyor."

Lif Oranı Yüksek

Gorin, "Lif açısından zengin bir diyet, kolesterolünüzü ve kan basıncınızı düşürebilir ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilir" diyor. "Antep fıstığı diğer kuruyemişlerden daha fazla lif içeriyor, bu da onları atıştırma için mükemmel bir seçim haline getiriyor. ¼ fincanlık antep fıstığı porsiyonu başına 3 gram lif alırsınız."

Sağlıklı Yağ İçerir

Birçoğumuz kuruyemişlerdeki yağ içeriği konusunda dikkatliyiz, ancak Gorin, ölçülü tüketildiğinde antep fıstığının yağ içeriğinin değerini gölgede bırakmaması gerektiğinin garantisini veriyor. Antep fıstığında bulunan çoklu doymamış yağlar tokluk hissini arttırır ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. "Antep fıstığı lif ve sizin için daha iyi olan doymamış yağlar sağlar " diyor. "Protein, lif ve yağ üçlüsü daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve sürekli enerji sağlar ."

Bol miktarda B6 vitamini içerir

Antep fıstığı genel olarak besin açısından zengindir ancak B6 içeriği öne çıkmaktadır. B6 vitamini açısından zengin dengeli bir beslenme, anemi gibi durumların önlenmesine yardımcı olur ve kalp hastalığı riskinizi azaltır. Aynı zamanda kas gelişimi için de gereklidir çünkü vücudunuzun amino asitleri işlemesine yardımcı olur. Bir avuç antep fıstığı, bu önemli besin maddesinin tavsiye edilen günlük değerinin %30'unu sağlar. Dahası, antep fıstığında tiamin (B1) ve folat (B9) gibi diğer B kompleksi vitaminleri de daha az miktarda bulunur .

Antioksidan Desteği

Antep fıstığı sevenler de antioksidan takviyesi alıyor. Antep fıstığındaki lutein, beta-karoten ve gama-tokoferol gibi bileşikler hücresel hasarın etkilerini tersine çevirmeye yardımcı olur.