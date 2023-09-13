Kuruyemiş alırken ve saklarken yaptığınız 3 büyük hata

Fındıkların sizin için inanılmaz derecede iyi olduğunu biliyoruz. Mükemmel bir antioksidan ve lif kaynağıdır, bol miktarda besin açısından yoğun tekli doymamış yağ içerir ve kolesterolü, iltihabı ve kalp hastalığı riskinizi azalttığı gösterilmiştir.

Artık kuruyemişler hakkında güzel bilgiler

öğrendiğimize göre, çoğumuzun fındıkları alırken ve saklarken yaptığı (beklenmedik) hatalardan bazılarını öğrenmek için okumaya devam edin. Bu zararlı alışkanlıklardan vazgeçin, kuruyemişlerinizin daha uzun süre taze kalacağına söz veriyoruz.

Hata 1: Toplu Kutulardan Alışveriş Yapmak

En büyük hata, marketteki toptan kutulardan alışveriş yapmaktır. Dükkanın bu fındıkları ne sıklıkta değiştirdiğini veya açık havada ne kadar süre beklediklerini söylemek neredeyse imkansız. Elmas Kuruyemişlerin Kalite Güvence Direktörü Steve Lindsay'e göre oksijen, yemişlerin raf ömrünün bir numaralı düşmanıdır. Toplu silolarda oturanlar sürekli olarak oksijene maruz kalıyor, bu da tazeliklerini tehlikeye atıyor ve kokuşma sürecini hızlandırıyor. Taze kuruyemiş bulmak için en iyi seçeneğiniz, tazeliği sağlayacak ve oksijenin kaçmasını önleyecek bir torbaya kapatılmış olanları satın almaktır.

Toplu çöp kutuları hakkında son bir söz: Alışveriş yaparken muhtemelen fark ettiğiniz gibi, bazı insanlar bir şeyler atıştırmak için çıplak ellerini doğrudan çöp kutularına sokarlar. Bu, içeriğin çok sayıda dış mikrop ve bakteriye maruz kalmasına neden olur. Sadece söylüyorum.

Hata 2: Bunları Kilerde Saklamak

Yaygın inanışın aksine kuruyemişlerin buzdolabında veya derin dondurucuda saklanması gerekir. Neden? Kuruyemişler yüksek miktarda doymamış yağ içerdiğinden, hassas bir yağ türüdür ve bu da onları kokuşmaya oldukça yatkın hale getirir. Işık, oksijen ve tahmin edebileceğiniz gibi ısı, bozulmayı daha da hızlandırır. Fıstıkları (ve tohumları) buzdolabında veya dondurucuda saklamak, bunların üçüne de maruz kalmasını sınırlar ve yemişlerinizin daha az acı ve daha uzun süre daha lezzetli bir tada sahip olmasını sağlar.

Lindsay'e göre, açılmamış bir poşet kabuklu veya kabuklu kuruyemişi buzdolabında veya derin dondurucuda iki yıl (!) saklayabilirsiniz. Poşet açılsa bile kabuklu kuruyemişlerin bir yıl, kabuklu kuruyemişlerin ise yaklaşık bir buçuk yıl dayanması gerekir.

Yakın gelecekte fındıklarınızı kullanacaksanız kilerinizde serin ve karanlık bir yerde saklamanızda bir sakınca yoktur. Hava geçirmez bir kapta olduklarından emin olun ve birkaç hafta içinde yemeyi planlayın.

Hata 3: Son Kullanma Tarihine Çok Fazla Dikkat Etmek

Son kullanma tarihleri ​​birçok nedenden dolayı sorunludur ; bunların öncelikli olarak, yenilebilirlik için kesin ve hızlı son tarihler yerine yalnızca öneri veya tahmin olmaları nedeniyle sorunludur. Fındıkların raf ömrü üç temel faktöre bağlıdır: saklama koşulları, kabuklu veya kabuksuz ve paketin açılıp açılmaması.

Kuruyemişleri paketlenmiş bir ürün olarak değil, ürün olarak düşünmek iyi bir kuraldır. Tıpkı taze ıspanak veya olgun domates gibi, yemeden önce onları koklayın. Fındık yaşlandıkça, acılaşma onlara boya benzeri bir koku verecektir. Sert veya acı aromalar alırsanız, onları atın. Raf ömrünü daha da uzatmak için Diamond of California, ürünlerine bir miktar biberiye özü ekliyor. Kuruyemişlerinizin korunmasına yardımcı olmak için siz de bu doğal maddeyi ekleyebilirsiniz.