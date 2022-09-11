Kuru incirin faydaları ne? Neye iyi gelir? Kaç kalori? 7 soruda kuru incir

Eski çağlardan bu yana kuru incir Yunanlılar tarafından depresyon tedavisi olarak kullanılmaktadır. Yunan düşünür Plato, inciri “filozofların dostu besin” olarak tanımlamış. Batılı birçok ülkede, kuru incir yapılamayan Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde egzotik meyve ve şifacı meyve olarak adlandırılmıştır. Peki, kuru incirin faydaları neler, neye iyi gelir? Kuru incirin tüketimi nasıl olmalı? Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Deniz Geçkil, kuru incirin faydalarını, besin değerlerini ve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı. (Bu makaenin ardından taze incirin faydaları ne başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Kuru incirin besin değeri nedir? Hangi vitaminleri barındırır?

B12 ve B1 vitamini içermesi nedeniyle depresyonda en çok etkili olan kuru incir merkezi sinir sistemi ve hafızayı güçlendirmede önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda eski çağlarda Yunan döneminde doğurganlığı artırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır. İçerdiği demir bileşeni sayesinde kadınlarda hamilelik döneminde önemli bir role sahiptir.

1 adet kuru incir 49,80 kaloridir. Kuru incir içeriğinde 12,77 karbonhidrat (g), 0,66 protein(g), 0,19 yağ (g), 1,96 lif (g), 2,00 sodyum (mg), 136,00 potasyum (mg), 32,40 kalsiyum (mg), 2,00 A vitamini (ui), 0,24 C vitamini (mg), 0,41 ve demir barındırır.

Kuru incirin faydaları nelerdir?

Prebiyotik gıdalar bağırsak sağlığını iyileştirmede, hazmı kolaylaştırmada temin etmede görevli olan besinlerdir. Kabızlığın en büyük nedenlerinden birisi, kilo artışı ve kayıpları veya hareketsizlikten kaynaklanan sindirim sistemi bozukluklarıdır. Yüksek lif içermesi nedeniyle incir önemli prebiyotik gıdalar arasında yer almaktadır. Dışkıyı yumuşatarak ve hacmini artırarak yaşanılan kabızlığı önler. 2- 3 adet kuru incir tüketimi vücudun lif ihtiyacının yüzde 20’sini karşılar. Ayrıca lifli ve prebiyotik yapısı ile bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler ve B6 vitamini içermesi nedeniyle sindirimi kolaylaştırır.

İçerisinde bulunan demir minerali vücuda oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobinin kilit bileşenidir. Hücre büyümesinde anahtar rol görevi oynar. Ayrıca demir, vücuda enerji vererek yorgunluk ve halsizliği de önler. Bir kuru incir tüketimi günlük demir ihtiyacınızın yüzde 2’sini karşılamaktadır.

Hipertansiyonu önler.

Vücudun sodyum seviyesini dengeler.

Antioksidan bakımından zengin olan kuru incir vücutta kanser hücrelerinin oluşmasına engel olur.

Kuru incir zayıflatır mı?

İçerisinde bulunan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri ile fitosterol içermesi nedeniyle LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşürülmesi, kalp damar hastalıkları, obezite ve tansiyon gibi hastalıklarda olumlu olarak etkileri görülmüştür.

Kuru incirin tüketim şekli nasıl olmalı?

Kilo verme süresince, kemik rahatsızlıkları olan bireylerin incirin vücutta kalsiyum emilimini kısıtlayan mekanizması olması nedeniyle zayıf kemiklere sebep olacağından fazla porsiyonda tüketilmemesi gerektiğine dikkat edilmelidir.

Bütün kuru meyvelerde olduğu gibi kuru incirin de su oranı düşüktür. Kuru meyveler, içerdiği yüksek potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek tansiyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Böbrek yetmezliği olan hastalar, incir tüketiminde porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat etmelidir.

Nasıl saklanmalı?

Kuru incir, serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

Kuru incir alırken nelere dikkat edilmeli?

Kuru incir alırken bembeyaz görünümüne aldanılmalıdır. Kendi doğal görüntüsünü kaybetmemiş tercih edilmeli aynı zamanda son kullanma tarihi kontrolü yapılmalıdır.

Kimler tüketmemeli?

Kuru incirin glisemik indeks içeriği yüksektir. Bu nedenle şeker hastaları, zayıflama diyeti dönemlerinde incir tüketim porsiyonlara dikkat etmelidir çünkü diyabet hastalarının kuru inciri fazla tüketmeleri kan şekerlerinin hızlı yükselmesine neden olabilir. Beslenme ve diyet uzmanı kontrolünde ara öğünlerinizde porsiyon kontrolüne dikkat ederek diyet listelerinizde verebilirsiniz.