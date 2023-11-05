Artrit hastalığında kaçınılması gereken 7 yiyecek ve içecek

Artritiniz varsa, doğru beslenme seçimi yapmak yalnızca belirtilerinizi yönetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda komplikasyon riskini de azaltır, genel refahınızı artırmanıza ve yaşam kalitenizi iyileştirmenize yardımcı olur.

100'den fazla artrit türü vardır. Ancak osteoartrit (OA) en yaygın olanıdır. Diğer tipler arasında romatoid artrit (RA), psoriatik artrit (PsA) ve gut yer alır. Hepsi bir dereceye kadar iltihaplanma içerir.

Artrit hastalığında yemeyi ve içmeyi seçtiğiniz şeyler belirtilerinizi ve genel sağlığınızı etkileyebilir. Burada, artritiniz varsa kaçınmanız gereken bazı yiyecek ve içecekler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ARTRİT HASTALARININ KAÇINMASI GEREKEN GIDALAR

1. İlave şekerler

Herkes, özellikle de artriti varsa, şeker alımını sınırlamaktan fayda görebilir. Şekerde, soda, dondurma ve barbekü sosu, salata sosları ve ketçap gibi diğer birçok gıdada ilave şeker bulunur.

2. İşlenmiş ve kırmızı etler

Bazı araştırmalar kırmızı et ve işlenmiş eti, artrit semptomlarını artırabilecek iltihaplanmaya bağlamaktadır.

Örneğin, çok fazla işlenmiş ve kırmızı et tüketen kişilerde interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP) ve homosistein düzeyleri daha yüksek olabilir. Bunlar inflamasyonun belirteçleridir.

2019 yılında yapılan bir inceleme, kırmızı eti içermeyen bitki bazlı diyetlerin artrit semptomlarını iyileştirebileceği sonucuna vardı.

3. Gluten içeren gıdalar

Gluten buğday, arpa, çavdar ve diğer tahıllarda bulunan bir grup proteindir. Bazı araştırmalar bunu artan inflamasyonla ilişkilendiriyor ve glutensiz beslenmenin artrit semptomlarını hafifletebileceğini öne sürdü.

Çölyak hastalığı olan kişilerde RA riski çölyak hastalığı olmayanlara göre daha yüksektir. Bazı sınırlı araştırmalar, glutensiz vegan beslenmenin hastalık aktivitesini azaltabileceğini ve iltihabı iyileştirebileceğini öne sürüyor.

4. Yüksek oranda işlenmiş gıdalar

Fast food, kahvaltılık gevrek ve unlu mamuller gibi ultra işlenmiş ürünler, rafine tahıllar, ilave şeker, koruyucular, fruktoz ve diğer potansiyel olarak inflamatuar bileşenler açısından yüksek olma eğilimindedir ve bunların tümü artrit semptomlarını kötüleştirebilir.

Araştırma, yüksek oranda işlenmiş gıdaların, aynı zamanda RA için bir risk faktörü olan iltihaplanma ve obeziteye katkıda bulunarak RA riskinizi artırabileceğini öne sürüyor.

Dahası, RA'lı 56 kişide yapılan bir çalışmada, daha fazla miktarda ultra işlenmiş gıda tüketenlerde, kan şekeri kontrolünün uzun vadeli bir göstergesi olan daha yüksek glikozillenmiş hemoglobin (HbA1c) seviyeleri de dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerinin arttığı görüldü.

Bu nedenle işlenmiş gıdalar genel sağlığınızı kötüleştirebilir ve diğer hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

5. Bazı bitkisel yağlar

Omega-6 yağları yüksek ve omega-3 yağları, OA ve RA'da yaygın olan diz ağrısı semptomlarını kötüleştirebilir. Bu yağlar sağlık için gereklidir ancak dengesizlik iltihaplanma riskini artırabilir.

Omega-3 yağlı balıklarda, yağlı tohumlarda ve yeşil sebzelerde bulunurken, omega-6 margarinlerde, sebze yağında ve mısır ve aspir gibi yemeklik yağlarda bulunur.

Bu tür yağlar arasında dengenin sağlanması artrit semptomlarını iyileştirebilir.

İpucu: Omega-6 FA oranı düşük bir yağ örneği olarak zeytinyağını kullanın ve omega-6'nın omega-3'e oranını optimize etmeye yardımcı olmak için yağlı balık alımını artırın.

6. Yüksek miktarda tuz içeren yiyecekler

Tuzu azaltmak artritli kişiler için iyi olabilir. Tuz oranı yüksek yiyecekler arasında karides, konserve çorba, pizza, bazı peynirler, işlenmiş etler ve diğer birçok işlenmiş ürün bulunur.

2019 yılında yapılan bir fare araştırması, yüksek tuzlu diyet tüketen farelerde artritin, diyetinde daha az tuz bulunan farelere göre daha şiddetli olduğunu buldu.

Araştırma aynı zamanda yüksek sodyum alımının insanlarda inflamatuar artrit gibi otoimmün hastalıklar için bir risk faktörü olabileceğini de öne sürdü. Bir faktör, tuzun iltihaba yol açan immünolojik süreçleri uyarması olabilir.

7. AGE içeriği yüksek gıdalar

Beslenmedeki ileri glikasyon son ürünleri (AGE'ler), şekerler ve proteinler veya yağlar arasındaki reaksiyonlar yoluyla oluşturulan moleküllerdir. Pişmemiş hayvansal gıdalarda doğal olarak bulunurlar ve belirli pişirme yöntemleriyle oluşurlar.

AGE'ler açısından yüksek olan gıdalar şunları içerir:

Kızartılmış, kavrulmuş, ızgarada pişirilmiş, kızartılmış veya kavrulmuş yüksek proteinli, yüksek yağlı hayvansal gıdalar, örneğin:

tavada kızartılmış veya ızgara biftek

kavrulmuş veya kızarmış tavuk

kızarmış sosisli sandviç

kızartma

Amerikan peyniri

margarin

mayonez

AGE'ler vücudunuzda yüksek miktarlarda biriktiğinde oksidatif stres ve iltihaplanma meydana gelebilir. Oksidatif stres ve AGE oluşumu, artritli kişilerde hastalığın ilerlemesiyle bağlantılıdır.

RA gibi inflamatuar artriti olan kişilerin vücutlarında, olmayanlara göre daha yüksek düzeyde AGE bulunabilir. Kemiklerde ve eklemlerde AGE birikimi OA'nın gelişiminde ve ilerlemesinde rol oynayabilir.

Yüksek AGE gıdalarını sebze, meyve, baklagiller ve balık gibi besleyici, bütün gıdalarla değiştirmek vücudunuzdaki toplam AGE yükünü azaltabilir.