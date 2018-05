Bağışıklı sisteminin buğday, çavdar, arpa gibi bazı tahıllarda bulunan "gluten" den dolayı düşman gibi görerek bir saldırı teşkil ettiğini sanması sonucuyla bağırsaklarda gelen hasara çölyak hastalığı denmektedir.

Çölyak hastalarının gluten içeren, tahıllı, buğday, çavdar, arpa gibi besinleri tüketmemesi gerekir. Yaşam boyu devam eden bir gıda alerjisidir. Çölyak hastalığından kaçmanın tek yolu glutenli gıdaları tüketmemektir. Marketlerde satılan içeriğinde gluten bulunan gıdaları da tüketmemeleri gerekmektedir. Gluten içermeyen gıdalar tüketebilirler. Glutensiz diyette; doğal gıdaların tüketilmesine özen gösterilmeli, dışarıda yemek yemeyi seçerken iyi ve güvenilir bilinen restoranlar tercih edilmeli, etiketsiz gıda tüketilmemeli, ilaçların ve şampuan gibi kişisel bakım eşyalarının gluten içerip içermediklerine dikkat edilmeli ve ona göre seçilmeli, pişirme aşamalarında güvenli gıdalar glutenli gıdalar ile karışmamasına özen gösterilmelidir.



Çölyak nasıl anlaşılır?

Bu hastalığının belirtileri arasında en çok ishal, hazımsızlık, kabızlık gibi sindirime bağlı problemler görülür. Glutenli gıdalar tüketildiği zaman Çölyak hastalarında görülen çölyak belirtileri şu şekildedir;

• Uzun süre devam eden ishal ve kabızlık

• Diş çürükleri oluşması

• Ağız kokusu

• Diş eti yaraları ve ağız içerisinde oluşan aftlar

• Böbrek taşları

• Prostat enfeksiyonları

• Ağız kuruluğu olması

• Eklem ağrıları

• Tekrar eden idrar yolu enfeksiyonları

• Ciltte özellikle ellerde ve sırt derilerinde kalınlaşma görülmesi

• Tiroid yetmezliği

• Kansızlık

• Dışkıda anormallik

• Demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlık

• Denge kurmakta zorluk çekme

• Depresyon

• Şiddetli baş ağrısı

• Ellerde ve ayaklarda uyuşukluk hissi

• Öğrenme güçlüğü

• Erginliğin gecikmesi

• Regl bozuklukları, düzensizlikleri

• Erişkinlerde kemik erimesi

• Tip 1 diyabet

• Yemek borusunda iltihap olması

• Böbrek taşı olması

• Ciltte oluşan kaşıntılı içi su dolu kabarcıklar

• Davranış bozukluğu

• Sinirli olma hali

• Yaşa göre az kiloda olmak



Gluten içeren gıdaların glutensiz gıda maddeleri ile aynı ortamda bulunmaması çok önemlidir. Glutenli gıdalar glutensiz gıdalara temas etmemelidir. Eğer evinizde böyle bir durum varsa bunu değiştirmeniz gerekir.



Çölyak hangi testle anlaşılır?

Bazı kan testleri istenmektedir. Kan testlerinin pozitifi bulunması ile ince bağırsak biyopsisi yapılarak kesin tanı konur. Çölyak hastalığının anlaşılması için hastaneden Glutene Duyarlı Enteropati Testi adı verilen test yapılmaktadır. Tedavi ise glutensiz sıkı bir diyet yapılmaktan geçer. Glutensiz gıdalar tüketildiği taktirde ince bağırsak yüzeyi normal işlevini tekrar kazanır.



Çölyaklıklar ne yiyebilir?

Çölyak hastaları hangi gıdaları tüketebilir? Çölyak hastalarının tüketebileceği glutensiz gıdalar şu şekildedir;

• Tüm bakliyatlar glutensiz yiyecekler arasındadır.

• Tüm sebzeler

• Bütün meyveler

• Yumurta, reçel, bal

• Tüm katkısız doğal sıvı yağ ve katı yağlar

• Una batırılmamış konserve çeşitleri

• Toz şeker

• Zeytin

• Et

• Balık

• Tavuk (herhangi bir una batırılma işlemi olmamalı)

• Mısır

• Patates

• Pirinç

• Ceviz

• Fındık

• Güvenli olan doğal baharatlar



Çölyak hastası bir kişi tükettiği her hazır gıdanın etiketini kontrol etmeli ve her gıdayı sorgulamak zorunda kalmaktadır. Glutensiz bir beslenme alışkanlığı yaşam şekli haline getirmek durumundadır. Ceviz , fındık, badem gibi kuruyemişleri tüketmelidir. İncir ve kuru üzüm gibi gıdaları tüketmeli. Pirinç, mısır, patates, mercimek, fasülye, soya ve nohut gibi gıdaları beslenme alışkanlığı haline getirerek öğünlerinden eksik etmemelidir. Ayrıca, kümes hayvanları, et, balık, tavuk gibi besin değeri yüksek olan gıdaları akşam ve öğle yemeklerinde tüketmeleri yararlıdır. Ekmek olarak ise, buğday ekmeği yerine evde yapılan doğal ve içerisinde hangi unların olduğunu bildiğiniz mısır ekmeği yiyebilirler. Yiyecek dışında bazı kozmetik ürünlerinde de gluten bulunabilmekte. Bu ihtimali göz önüne alarak kozmetik ürünlerinin ambalajlarını incelemeli ve eşyaları kimse ile paylaşmamalı kendisi de başkalarına ait olan kozmetik eşyaları kullanmamalıdır.