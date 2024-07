Ayak bileklerinizin şişmesinin 6 nedeni ve düzeltmenin yolu

Şişmiş ayak bileklerinin görüntüsü oldukça rahatsız edici olabilir. Ancak bunun arkasındaki nedenini muhakkak dikkate almalıyız. Tipik olarak ayaklarda anormal sıvı birikmesi şişmeye neden olabilir. Ancak bunun nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Yaralanma, sıvı tutulmasının ve şişmenin nedenlerinden biri olabilir ancak alt bacaktaki, özellikle ayak bileklerindeki şişlik genellikle ödem veya iltihaplanmadan kaynaklanır. Çok uzun süre oturmak veya ayakta durmak, yüksek tuzlu beslenmek ve hatta hamilelik de ayak bileklerinin şişmesine neden olan faktörler olabilir.

AYAK BİLEKLERİ NEDEN ŞİŞER?

Ödemin bir belirtisi olan ayak bileklerinin şişmesi, alt bacak ve ayak dokularında sıvı birikerek bunların büyümesine neden olduğunda ortaya çıkar. Bu durum her iki ayak bileğini veya yalnızca birini etkileyebilir ve hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Ağrısız şişlik, baldırlar ve uyluklar da dahil olmak üzere her iki bacağı da kapsayabilir. Medical Encylopedia of Medicine Plus'ta yayınlanan bir çalışmada yer çekimi, şişliğin en çok alt bedeninizde belirgin olmasına neden oluyor.

ŞİŞMİŞ AYAK BİLEKLERİ NASIL ANLAŞILIR?

Şişen ayak bileklerin belirtileri:

Ayak bileklerinde ve ayaklarda gözle görülür şişlik

Etkilenen bölgede gerginlik veya ağırlık hissi

Gerilmiş veya parlak görünen cilt

Şişmiş bölgeye basıldığında birkaç saniye süren bir göçük bırakan çukurlaşan ödem

Ayak bileğinin büyüklüğü nedeniyle ayakkabı veya çorap giymede zorluk.

AYAK BİLEKLERİNİN ŞİŞMESİNİN NEDENLERİ

1. Yaralanma

“Ayakta veya ayak bileğinde meydana gelen bir yaralanma şişmeye neden olabilir. En sık görülen durum, bir yaralanma veya kaymanın ayak bileği bağlarını normal aralıklarının dışına çıkmaya zorladığında ortaya çıkan ayak bileği burkulmasıdır.

2. Artrit

Artrit veya eklem iltihabı, ayak veya ayak bileğinde şişmeye neden olabilir. Osteoartrit, şişmeye neden olabilen sık görülen bir artrit türüdür. Genellikle tek eklemde meydana gelir. Gut, ağrılı, iltihaplı ve şişmiş eklemlere neden olan başka bir artrit türüdür. Journal of Advanced Research dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre gutun en tipik yeri ayak başparmağıdır, ancak ayak bileği veya diğer ayak eklemlerini de etkileyebilir.

3. Lenfatik tıkanıklık

Lenfödem, lenf sıvısının akışındaki bir tıkanma nedeniyle ayak veya alt bacağın şişmesidir. Bu, birincil lenfödem veya şişmeye neden olan başka bir rahatsızlıkla ilişkili olabilir. Birincil nedenler nadirdir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık her 100.000 kişiden birini etkilemektedir. Her 1000 kişiden biri, Journal of Wound Care dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, öncelikle kronik venöz yetmezlikten kaynaklanan ancak aynı zamanda PAD'den (Periferik Arter Hastalıkları) da kaynaklanabilen sekonder lenfödem hastasıdır. Genetics Condition Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, kişi çok az (veya hiç) lenf damarı ile doğduğunda ortaya çıkan Milroy hastalığı gibi kalıtsal bir bozukluk da olabilir.

4. Hamilelik

Hamilelik sırasında çeşitli nedenlerden dolayı şişmiş ayak bilekleri ve bacaklara oldukça aşinayız. Doğal sıvı tutulumu, rahim ağırlığı ve hormonal dalgalanmalar gibi faktörler damar basıncına neden olabilir. Ayrıca, özellikle tüm gün ayakta duruyorsanız, akşamları ayaklarınızın şişmesine daha yatkın olabilirsiniz. Kidney International Supplement Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, şişmiş ayaklar ve ayak bilekleri ikinci ve üçüncü trimesterde daha belirgin hale gelebilir. Şişlik genellikle bebeğinizi doğurduktan sonra kaybolur.

5. Enfeksiyon

"Deri enfeksiyonları bir ayaktaki şişliğin tipik bir nedenidir. Genellikle ağrı ve kızarıklıkla bağlantılıdır. Şişlik tipik olarak enfekte batık ayak tırnakları, ayak parmakları arasındaki enfeksiyonlar ve sporcu ayağı vakalarıyla ilişkilidir. Uzman, bazı kişilerin ayaklarında düz tabanlık veya kemer gibi değişiklikler de görülür ve bu da ayak veya ayak bileği şişmesi riskinin artmasına neden olabilir" diye açıklıyor. Ancak iddianın kanıtlanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

6. Kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği

Uzman, "Şişmenin bazen kalp, karaciğer veya böbrek hastalığı gibi ciddi bir duruma işaret edebileceğini" açıklıyor. Akşamları ayak bileğinin şişmesi, sağ kalp yetmezliğinden dolayı tuz ve ödeme işaret edebilir. Böbrek hastalığı ayrıca ayaklarda ve ayak bileklerinde ödem oluşmasına neden olabilir. Böbrekler düzgün çalışmadığında vücutta sıvı birikebilir. Karaciğer hastalığı, kanın kan damarlarından çevre dokulara sızmasını önleyen bir protein olan albüminin karaciğerdeki sentezini bozabilir. Yetersiz albümin sentezi sıvı sızıntısına neden olabilir. Yerçekimi sıvının ayaklarda ve ayak bileklerinde birikmesine neden olur, ancak aynı zamanda karın ve göğüste de birikebilir.

AYAK BİLEKLERİNİN ŞİŞMESİ NASIL ÖNLENİR?

Aktif kalın: Düzenli egzersiz, iyi dolaşımın korunmasına yardımcı olabilir ve sıvının alt ekstremitelerde birikmesini önleyebilir. Bu nedenle güne başlamadan önce yürüyüş, koşu veya yoga gibi bazı fiziksel aktivitelere hazırlanın.

Uzun süre oturmaktan veya ayakta durmaktan kaçının: Hareketsiz bir işiniz varsa veya uzun süre ayakta duruyorsanız, dolaşmak ve esnemek için ara verin. Genellikle yürümeniz ve uzun süre oturmamanız önerilir. Ayrıca işiniz ayakta durmanızı gerektiriyorsa, vücudunuzu rahatlatmak için mümkün olduğunca 30 dakika boyunca bir sandalyede sakince oturun.

Sağlıklı kilonuzu koruyun: Fazla kilo damarlarınıza ek baskı uygulayarak şişmeye katkıda bulunabilir. Bu nedenle, formda ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olan ve fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olan, kalori açığı düşük bir diyeti dahil etmek önemlidir.

Destekleyici ayakkabılar giyin: İyi destek sağlayan ayakkabılar, ayak bileklerinizdeki ve bacaklarınızdaki gerilimi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Tuz alımını sınırlayın: Diyetinizdeki sodyumun azaltılması sıvı tutulmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ancak bu, tuzun diyetinizden tamamen kesilmesi anlamına gelmez. Ne kadar tuz alımına ihtiyacınız olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin!

Bacaklarınızı yükseltin: Dinlenirken sıvı drenajını teşvik etmek için bacaklarınızı yüksekte tutmaya çalışın. Bu, ayak bileklerinin şişmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Şişmiş ayak bileklerinden hızlı bir şekilde nasıl kurtuluruz?