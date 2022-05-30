Lenfödem nedir, belirtileri neler? Lenfödem tedavisi nasıl olur? İşte Lenfödem egzersizleri

Estetik görüntüyü bozması ve günlük yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle fil hastalığı hastaları sosyal, fizyolojik ve psikolojik anlamda etkileyen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tıbbi adı lenfödem olan ve halk arasında fil hastalığı olarak bilinen durum, tedavi edilmemesi halinde şiddetini arttırıp, ilerleyen aşamalarda ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Lenfödem nedir, belirtileri neler? Lenfödem tedavisi nasıl olur? Egzersizleri neler? Fizyoterapist Necdet Döner lenfödem hakkında merak edilenleri anlattı.

Lenfödem nedir? Nedenleri nelerdir?

Halk arasında fil hastalığı aslında lenfödem olarak da bilinmektedir. Lenfödem hastalığının en belirgin özelliği kollarda veya bacaklarda şişme görülmesidir. Bu kişide hem estetik görüntüyü bozar hem de kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir.

Bu tür belirtileriniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza başvurunuz, aksi takdirde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Hücreler arası boşluklarda bulunan sıvının dengede kalması gerekir ki kan dolaşımını etkilemesin. Lenf sistemi ise lenf sıvısını kontrol eder. Lenfödem lenf bezlerinin tıkanması lenf bezlerinde düğümlerde veya kanallarda hasarlanmalar sonucu ve lenf bezleri lenf sıvısını boşaltamaz hale gelir vücutta birikmeye başlar bunun sonucunda kollarda veya bacaklarda şişmeler meydana gelmektedir. Bu sonuca Lenfödem veya Fil hastalığı olarak bilinir. Fil hastalığının çeşitleri de vardır. Bu şişlik vücuduna her yerinde gözlemlenebilir aslında genel olarak kollarda veya bacaklarda gözlemlenir.

Lenfödem nedenleri arasında radyoterapi uygulaması, cerrahi bir müdahale sonucu lenf bezlerinin etkilenmesi ve travma gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Lenfödem tedavisi nasıldır?

Lenfödem hastalığının kesin bir tedavisi yoktur uygulanan yöntemlerin amacı vücutta biriken sıvıyı en aza indirmektir. Fizyoterapistler tarafından yapılan manuel lenf drenajı, bandaj uygulaması, cilt bakımı ve egzersiz gibi yöntemler uygulanmaktadır. Tedaviye erken başlanması oldukça önemlidir.

Lenfödem hastalığında dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

Cilt temiz tutulmalı ıslak veya nemli kalmamalı.

Deri travmaları, böcek ısırmaları ve kesiklerden uzak durulmalı.

Etkilenen bölgeyi itme ve çekme gibi hareketlerde zorlanmamalı.

Etkilenen bölgenin temizliğine önem verilmeli.

Gece uyurken etkilenen bölgenin üzerine yatılmamalı.

Lenfödem belirtileri nelerdir?

Vücudun belli yerlerin şişmesi

Kişide oluşan ağırlık hissi

Kol veya bacaklarda anormal şişlik

Kol altı ve kasık bölgelerinde ağrı

Ciltte oluşan gerginlik

Şişkinlik olan bölgenin eklem hareketi kısıtlaması gibi belirtiler gözlemlenmektedir.

Lenfödem hastaları ne tür egzersizler yapmalı?

Lenfödem hastalarının evde kolayca yapabileceği birkaç egzersizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Egzersizleri yaparken ağrınız oluşuyorsa egzersizi sonlandırın ve fizyoterapistinize danışınız.