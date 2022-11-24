Başarılı insanların ortak noktası: İşte onlara ailelerinin öğrettiği en önemli şey...

Ebeveynler olarak hepimiz kendine güvenen, korkusuz ve dirençli çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Ama nereden başlayalım? Her ebeveyinin aklındaki soru bu olabilir. Peki çocuğunuza hangi becerileri öğretmek onların gelişimi için iyidir? Gelin bakalım:

BAŞARILI İNSANLARIN YETİŞME SIRRI: MERAK

Yapılan bir araştırmaya göre ailelere sorular soruldu. Onlara çocuklarına erken yaşta hangi becerileri öğrettiklerini sorulduğunda, özellikle hepsinin hemfikir olduğu bir şey vardı: Merak! Merak, bir şeyi bilmek için basit bir arzudan daha ileri gider. Bir şeyi düzeltmeye çalışmakla ilgilidir. Soru sormakla ilgilidir.

Çocuklarınıza daha meraklı olmayı nasıl öğretebilirsiniz?

Şaşırtıcı bir şekilde, merak bugünlerde nadir görülen bir beceridir. Hatta kariyer uzmanları bunu “gelecek vadeden bir beceri” olarak adlandırıyor ve Harvard Business School araştırmacıları bunu dijital çağda çok aranan bir özellik olarak adlandırıyor. Merak, kişinin çok hızlı yargılamadan daha derin ve eleştirel düşünmesini ve daha yaratıcı çözümlere ulaşmasını sağlar. Peki merak nasıl uyandırılır?

Çocuklarını bir şeyleri düzeltmeye teşvik etmek

CNBC'nin aktardığı habere göre Robert Stephens, 24 yaşındayken daha sonra 3 milyon dolara sattığı bir teknoloji onarım şirketi olan Geek Squad’ı kurdu. Robert’ın işlerin nasıl yürüdüğüne olan merakı, küçük bir çocukken, ailesinin evindeki tüm kapı kollarını söktüğünde başladı. “Kızmadılar, sadece onları geri koymam gerektiğini söylediler,” diyor.

Kısa süre sonra ailede “düzelten” adam olarak tanındı. “İncelemek için bir radyoyu parçalarına ayırdım. İnsanlar ‘Robert her şeyi düzeltebilir’ derdi. Bana gurur ve öz güven duygusu verdi.” Bir şeyleri düzeltmek, çocukların karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Evde sızdıran musluk gibi tamir edilmesi gereken bir şey varsa, bunu çocuklarınızla bir öğretim fırsatı olarak kullanın. Ayrıca, bir şeyi nasıl düzelteceğinizden emin değilseniz bunu kabul etmenizde bir sakınca yoktur. Doğru bilgiyi nerede bulacağınızı bilmek, en baştan bilmek kadar önemlidir.

Büyük, gerçek dünya sorunlarının üstesinden gelme güvenini aşılamak

Jessica Jackley, küçük işletmelere 1 milyar dolardan fazla mikro finans kredisi veren eşler arası kredi platformu olan Kiva’nın kurucu ortağıdır . “Annem her gün kendime olan güvenimi artırdı. Ne kadar ulaşılmaz ve iddialı görünürse görünsün, yapmak istediğim her şeyi yapabileceğimi söyledi. Ve çok özel şekillerde, farklı liderlik fırsatları hakkında konuşurduk” diyor.

Bir de asla sıkılmamak gibi bir kuralları vardı. “Sürekli birlikte bir şeyler öğreniyor, oyun oynuyor, keşfediyor ya da küçük maceralar yaşıyorduk. Bu ruh beni bir girişimci olmaya, proaktif olmaya ve dünyadaki fırsatları görmeye hazırladı.”

Zor sorular sormak

Ellen Gustafson , 2007 yılında okul yemekleri için para toplamak amacıyla çanta ve diğer eşyaları satan FEED Projects’in kurucu ortağı oldu. Bugün, sosyal inavasyon konusunda bir düşünce lideri. Ellen’ın annesi Maura, kızının başarısının büyük bir kısmını tek bir ebeveynlik kuralına bağlıyor: "Çocuklarınız için seçimler yapma dürtüsüne karşı koyun.”

Maura, Ellen’a her zaman ne yapacağını söylemek yerine, onu bağımsız olmaya ve kendi adına düşünmeye teşvik etti. “Bunu yapmanın en iyi yolu onlara sorular sormaktır” dedi. Akıllı sorular, çocuğunuzun yargılarına saygı duyduğunuzu gösterir ve bu da onların güvenini artırır. Aynı zamanda onlara riski nasıl yöneteceklerini ve çeşitli değiş tokuşlar ve farklı sonuçlarla farklı olasılıklar arasında nasıl seçim yapacaklarını öğretir.