Bel fıtığı neden olur? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
Bel fıtığı sosyal yaşamı etkileyen ve çok sık rastlanan bir sağlık sorunudur. Bel bölgesinde ağrı yaratmasına sebebiyet veren bel fıtığı, pek çok nedenden ortaya çıkabilir. Peki bel fıtığı nedir? Neden olur? Bel fıtığının tedavi yöntemleri nelerdir? Fizyoterapist Necdet Döner, bel fıtığını anlattı.
Bel bölgesinde bulunan disk yırtılmasında oluşan sinir sıkışması olarak bilinen bel fıtığı pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bel fıtığını önlemenin en önemli adımı da doğru duruştur. Fizyoterapist Necdet Döner, bel fıtığı hakkında tüm merak edilenleri anlattı.
Bel fıtığı neden olur?
Bel fıtığı toplumumuzda çok sık rastlanan kişilerin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Kısaca bel bölgesinin anatomisine bakacak olursak bel bölgesinde 5 tane omurun art arda dizilimi sonucu oluşan omurlar arasında disklerin bulunduğu önde ve arkada bağların yanlarda ve arkasında kaslarla çevrili omurgamızın bir bölümüdür. Bel fıtığı ise bu disklerin deforme olmasıyla beraber arkasında bulunan omuriliğe bası yapması sonucu oluşan durumdur.
Bel fıtığı belirtileri nelerdir?
En belirgin semptomu belden aşağıya doğru inen karıncalanma uyuşma gibi belirtileridir. Bununla beraber bacaklarda kas güçsüzlüğü, hareket ederken zorlanma, ileri derece bel fıtığı olan kişilerde idrar kaçırma gibi belirtiler görülmektedir.
Evde yapılabilecek bel fıtığı egzersizleri nelerdir?
Egzersizleri yapmadan önce mutlaka hekim veya terapistinize danışınız. Egzersizleri yaparken ağrılarınız artıyorsa kendinizi kötü hissediyorsanız egzersizi sonlandırın.
Köprü kurma egzersizi
Sırt üstü uzanın ayak tabanı yere temas edecek şekilde dizlerinizi kendinize doğru çekin. Ardından kalçanızı yukarıya doğru kaldırın ve yavaşça indirin. Bunu da 10-12 tekrar olacak şekilde yapalım.
Piriformis germe egzersizi
Her iki diziniz bükük bir şekilde sırt üstü uzanın, bir bacağınızı diğer bacağınızın üzerine atın ve alttaki bacağınızı elinizle kendinize doğru çekin son noktada 15 saniye bekleyin ve yavaşça bırakın bu egzersizi on tekrar olacak şekilde yapınız.
Hamstring kası germe
Hamstring kasının esnek olması bel bölgesine binen yükü azaltmaktadır bu bağlamda bu kasın gergin olmaması gerekmektedir.
Sırt üstü uzanın bir ayağınızı kendinize doğru çekin ve elleriniz çektiğiniz dizinin altına koyun ardından ayağınızı yukarıya doğru kaldırın son noktada birkaç saniye bekleyin indirin bu hareketi on beş tekrar olacak şekilde yapalım. Bu üç egzersizi günde 4-5 kez olacak şekilde yapabiliriz.
Bel fıtığından korunmak için neler yapmalıyız?
- Bel fıtığından korunmak için doğru duruşa dikkat etmemiz gerekir.
- Bel bölgesine binen yük azaltılmalıdır bunun için fazla kilolarınız varsa onlardan kurtulmaya çalışalım.
- Masa başı çalışanıysanız bel yastığı kullanalım bel bölgesindeki lordozu koruyalım.
- Ağır eşya kaldırmamaya dikkat edelim kaldıracaksak birisinden yardım alabiliriz veya dizlerinizi kırın yerden alacağınız eşyayı vücudunuza yakın tutarak kaldırmaya çalışın.
- Her yarım saatte bir ayağa kalkıp gezinelim.
- Uyku pozisyonuna dikkat edelim sırt üstü pozisyonda uyuyorsak dizlerimizin altına mutlaka yastık koyalım.
- Bel bölgesine binen yükü azaltalım, yan yatış pozisyonunda uyuyorsak dizlerimizin arasına yastık koymaya çalışalım.
- Yüz üstü pozisyonda uyumamaya dikkat edelim.
- En önemlisi ise egzersiz yapmaya çalışalım.