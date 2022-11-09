Bel fıtığı neden olur? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Bel bölgesinde bulunan disk yırtılmasında oluşan sinir sıkışması olarak bilinen bel fıtığı pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bel fıtığını önlemenin en önemli adımı da doğru duruştur. Fizyoterapist Necdet Döner, bel fıtığı hakkında tüm merak edilenleri anlattı.

Bel fıtığı neden olur?

Bel fıtığı toplumumuzda çok sık rastlanan kişilerin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Kısaca bel bölgesinin anatomisine bakacak olursak bel bölgesinde 5 tane omurun art arda dizilimi sonucu oluşan omurlar arasında disklerin bulunduğu önde ve arkada bağların yanlarda ve arkasında kaslarla çevrili omurgamızın bir bölümüdür. Bel fıtığı ise bu disklerin deforme olmasıyla beraber arkasında bulunan omuriliğe bası yapması sonucu oluşan durumdur.

Bel fıtığı belirtileri nelerdir?

En belirgin semptomu belden aşağıya doğru inen karıncalanma uyuşma gibi belirtileridir. Bununla beraber bacaklarda kas güçsüzlüğü, hareket ederken zorlanma, ileri derece bel fıtığı olan kişilerde idrar kaçırma gibi belirtiler görülmektedir.

Evde yapılabilecek bel fıtığı egzersizleri nelerdir?

Egzersizleri yapmadan önce mutlaka hekim veya terapistinize danışınız. Egzersizleri yaparken ağrılarınız artıyorsa kendinizi kötü hissediyorsanız egzersizi sonlandırın.

Köprü kurma egzersizi

Sırt üstü uzanın ayak tabanı yere temas edecek şekilde dizlerinizi kendinize doğru çekin. Ardından kalçanızı yukarıya doğru kaldırın ve yavaşça indirin. Bunu da 10-12 tekrar olacak şekilde yapalım.

Piriformis germe egzersizi

Her iki diziniz bükük bir şekilde sırt üstü uzanın, bir bacağınızı diğer bacağınızın üzerine atın ve alttaki bacağınızı elinizle kendinize doğru çekin son noktada 15 saniye bekleyin ve yavaşça bırakın bu egzersizi on tekrar olacak şekilde yapınız.

Hamstring kası germe

Hamstring kasının esnek olması bel bölgesine binen yükü azaltmaktadır bu bağlamda bu kasın gergin olmaması gerekmektedir.

Sırt üstü uzanın bir ayağınızı kendinize doğru çekin ve elleriniz çektiğiniz dizinin altına koyun ardından ayağınızı yukarıya doğru kaldırın son noktada birkaç saniye bekleyin indirin bu hareketi on beş tekrar olacak şekilde yapalım. Bu üç egzersizi günde 4-5 kez olacak şekilde yapabiliriz.

Bel fıtığından korunmak için neler yapmalıyız?