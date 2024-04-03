Beyne pıhtı atması neden olur? Belirtileri neler? 7 soruda beyne pıhtı atması

Beyne pıhtısı atması beyindeki kan damarlarından birinde kan pıhtısı oluştuğunda ortaya çıkan ciddi bir sağlık problemidir. Nöroloji Uzmanı Dr. Hafsa Hicret Bülbül Göktaş, beyne pıhtı atmasına dair merak edilenleri detaylıca anlattı.

Beyne pıhtı atması nedir?

Beyne pıhtı atması; halk arasında bilinen adı ile inme’nin en sık nedenidir. Beyin kan dolaşımını sağlayan damarlarda tıkanma veya yetersiz kan akımına bağlı olarak meydana gelen nörolojik bulguların tamamıdır.

Beyne Pıhtı Atması Neden Olur?

Beyne pıhtı atması beyni besleyen ana damarlar ve kılcal damarlardaki darlık ve plaklar kaynaklı olabileceği gibi kalp kaynaklı dolaşımsal hastalıklardan da meydana gelebilir. Kalp kaynaklı en sık inme nedeni ise kalp ritm bozukluklarıdır.

Beyne Pıhtı Atması Belirtileri Nelerdir?

Beyne pıhtı atmasının belirtileri; yüzde kayma, konuşma bozukluğu, tek tarafta güçsüzlük veya his kaybı gibi belirtilerdir. Bunlara ek olarak çift görme, dengesizlik ve bilinç durumunda değişiklikler de inme belirtilerinden olabilir.

Beyne Pıhtı Atması Nasıl Teşhis Edilir?

Beyne pıhtı atması; nörolojik muayenenin yanı sıra MR ve Tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile teşhis edilir.

Beyne Pıhtı Atması Nasıl Tedavi Edilir?

Beyne pıhtı atması uygun hastalarda ilk 4,5 saatte damardan uygulanan pıhtı eritici özel ilaçlar ile veya ilk 6 saatte anjio yolu ile pıhtının çıkarılması ile tedavi edilir. Erken müdahele tedavi için çok önemli olup bu belirtiler ortaya çıktığı anda hemen 112 aranmalı ve en yakın inme merkezine hasta iletilmelidir.

Beyne Pıhtı Atmasından Nasıl Korunulur?

Beyne pıhtı atmasından korunmanın yolları risk faktörlerini kontrol altında tutmaktır. Tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, sigara kullanmak ve fiziksel aktivitenin kısıtlı olması en bilinen risk faktörlerindendir.

Bu nedenle beslenmemizde tuzu kısıtlamak, yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmak, özellikle Akdeniz tipi beslenme diyet tarzından olan balık, sebze, meyveyi ve sağlıklı yağları beslenmemize eklemek önemlidir. Haftada en az 3 gün ve 45 dk yürüyüş genel kalp ve damar sağlığımızı koruyarak inme riskini azaltır.

Beyne Pıhtı Atması riski kimlerde daha yüksektir?

Beyne pıhtı atma riski nispeten ileri yaşlarda daha fazladır. Özellikle kontrolsüz olan tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ile sigara kullanımı ve obezite inme riskini artırmaktadır.

