Bir diyetisyene göre cildi güzelleştiren 10 yiyecek

Beslenme şeklimizin sadece tartıda gördüğümüz rakamları değil, sağlığımızı yakından ilgilendirdiğini biliyoruz. Yediklerimiz bedenimiz dışında cildimizin nasıl göründüğünü de etkiliyor. “Gerekli bakım ürünlerini kullanıyorum ama sağlıklı beslenmiyorum,” diyen birinin pürüzsüz bir cilde sahip olma ihtimali biraz düşük. Yediklerimizin cildimiz üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalar yapan Diyetisyen Ceren Dumlu bize sağlıklı yağ ve vitaminlerle beslenirken cilt sağlığımızı korumanın püf noktalarını da anlattı.

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

BALIK

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından biri de balıktır. Özellikle somon veya uskumru balığı gibi yağlı balıklar sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenler için mükemmel besinlerdir. Cilt sağlığını korumak için önemli olan zengin Omega-3 yağ asitleri kaynaklarıdır. Cildin kalın, esnek ve nemli kalmasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda kızarıklık ve sivilceye neden olabilecek enflamasyonu da azaltırlar.

AVOKADO

Avokado, faydalı yağlar açısından zengindir ve cilt için oldukça önemli olan E ve C vitaminlerini içerir. Ayrıca cildinizi güneşin zararlarından koruyabilecek bileşiklere de sahip.

CEVİZ

Beslenme rutinimizin olmazsa olmazı olan esansiyel yağ asitleri açısından zengin bir besindir. Ayrıca, hem omega-3 hem de omega-6 yağ asitlerini birçok kuruyemişten daha fazla barındırmaktadır. Omega-6 yağları açısından zengin bir diyet, cilt dokusunu sedef ve egzama gibi hastalıklardan korumaktadır. Ceviz, iyi bir esansiyel yağ, çinko, E vitamini, selenyum ve protein kaynağıdır; bu içerikler sağlıklı bir cilt için çok önemlidir.

BROKOLİ

Brokoli, çinko, A vitamini ve C vitamini de dahil olmak üzere cilt sağlığı için önemli olan birçok vitamin ve mineralle doludur. Ayrıca beta karoten gibi çalışan bir karotenoid olan lutein içerir. Lutein, cildinizin kurumasına ve kırışmasına neden olabilecek oksidatif hasara karşı cildinizi korumaya yardımcı olur.

DOMATES

Beta karoten, lutein ve likopen gibi karotenoidlerin cildi güneşten kaynaklanan hasarlara karşı korudukları ve kırışıkları önlemeye de yardımcı olabildikleri gösterilmiştir. Domates, harika bir antioksidan olan C vitamini kaynağıdır ve likopen de dahil olmak üzere tüm önemli karotenoidleri içerir.

BİTTER ÇİKOLATA

Yapılan bir çalışmada, günde 2 parça kare içeren bitter çikolata yemenin, cildinizin yanmadan önce iki kat daha fazla UV ışınına dayanmasına olanak sağladığı bulunmuştur. Faydaları en üst düzeye çıkarmak ve ilave şekeri minimumda tutmak için en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatayı seçtiğinizden emin olun.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayda bulunan kateşin, cildinizi güneşin zararlarına karşı koruyabilen, kızarıklığı azaltabilen, aynı zamanda nemini, kalınlığını ve elastikiyetini artıran güçlü bir antioksidandır.

KIRMIZI ÜZÜM

Kırmızı üzüm kabuğunda bulunan resveratrolün güçlü antioksidan özelliği E vitamininden 50 kat, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır. Sağlığa birçok yararı olduğu bilinen resveratrol; aynı zamanda yaşlanmanın ciltteki etkilerini de azaltmaktadır.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu, antioksidan etkileri olan ve kalp hastalığı ve meme kanseri gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltabilecek bir tür polifenol olan lignan içeririr. Aynı zamanda alfa-linolenik asit (ALA) adı verilen bir omega-3 yağ asidinin de harika bir kaynağıdır. Keten tohumunu salata veya smoothie’lerinize ekleyerek, cildinizin nemli ve dolgun kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

HAVUÇ

Havuç, cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan beta-karoten açısından zengindir. Havuç aynı zamanda sinirleri ve kasları gevşeten iyi bir magnezyum kaynağıdır. Yeterince magnezyum almamak, iyi uyuyamamanıza neden olabilir ve yeterince uyumak cildiniz için çok önemlidir.