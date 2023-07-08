Bir uzman kolesterole karşı tercih ettiği 5 yiyeceği anlatıyor

Kardiyolog Elizabeth Klodas, kolesterolü düşürebilen ve kalp hastalığını önleyebilen beş gıdayı tanıtan bir makale yazdı. Ancak her zamanki notumuzu ekleyelim. Bu konuda diyet değişikliği ya da diyetinize eklemeden önce mutlaka kendi doktorunuza danışın. Çünkü her bünye farklıdır.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN 5 YİYECEK

Klodas, kolesterolü düşürmeye ve kalbini sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için düzenli olarak yediği beş yiyeceği anlatıyor:



1. Yulaf ezmesi ve yulaf kepeği

Yulaf, sindirim sisteminde kolesterol emilimini azaltan çözünür lif de dahil olmak üzere önemli miktarda lif içerir. Çözünür lif ayrıca daha yüksek kötü kolesterol seviyelerine yol açan insülin yükselmelerini önlemeye yardımcı olur.

2. Badem

2018'de yapılan bir araştırma, bademlerin LDL kolesterolü düşürürken, diğer kolesterol türlerinin kandan atılmasına yardımcı olan yüksek yoğunluklu lipoprotein HDL (iyi) kolesterolü koruduğunu ve hatta artırdığını buldu. Kolesterol seviyelerini iyileştirmek için diğer seçenekler arasında fındık, macadamia fıstığı, ceviz ve antep fıstığı bulunur.

3. Chia tohumları

Chia tohumları yüksek miktarda esansiyel omega-3 yağ asitleri içerir. Bu sağlıklı yağların günlük alımında 1 gramlık bir artış bile yüzde 16 daha düşük kardiyovasküler problem riski ile ilişkilidir. Omega-3 yağ asitlerinin LDL üzerinde çok az etkisi vardır, ancak HDL kolesterolü yükseltmeye ve kandaki bir tür yağ olan trigliseritleri düşürmeye yardımcı olabilirler.

4. Brokoli

Çalışmalar, sebze yemek ile daha düşük kalp hastalığı riski arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Özellikle brokoli, yüksek kolesterol için harikalar yaratan çözünür lif bakımından yüksektir. Dikkate alınması gereken diğer kolesterol düşürücü sebzeler arasında ıspanak, Brüksel lahanası ve lahana bulunur. Düzenli olarak sebze yemenin kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Daha yüksek sebze alımı, giderek daha düşük LDL kolesterol seviyeleri ile ilişkilidir.

5. Karpuz

Kolesterolünüzü düşürmek için şekerli atıştırmalıklarınızı karpuzla değiştirin. Karpuz, toplam ve LDL kolesterolü düşüren lipit düşürücü özelliklere sahip doğal likopen içerir. LDL kolesterolü düşüren çözünür bir lif olan pektin açısından zengin diğer meyveler arasında elma, üzüm, çilek, turunçgiller ve avokado bulunur.